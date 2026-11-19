El mandatario sostuvo que San Juan necesita diversificar su matriz productiva y aprovechar sus recursos para ganar presencia en los mercados internacionales. En ese esquema ubicó a la minería, la agroindustria, las energías renovables, el turismo y la economía del conocimiento como sectores centrales.

Los números que destacó el gobernador

Uno de los datos que Orrego puso sobre la mesa fue el crecimiento de las rondas de negocios desde la creación del Forum. Según detalló, en 2024 se realizaron unas 130 reuniones, el año pasado fueron entre 150 y 155 y en esta edición se superarán las 300.

También destacó la evolución de las exportaciones. Afirmó que durante 2025 crecieron un 67% en valores FOB y que, en lo que va de 2026, ya duplicaron el registro del año anterior, aunque el ejercicio todavía no terminó.

El gobernador también repasó algunos de los sectores que integran la producción sanjuanina. Mencionó el peso de la minería y la demanda internacional de cobre y litio, junto con la producción vitivinícola, el pistacho, las pasas, el aceite de oliva y el tomate industrializado.

En materia energética, resaltó el desarrollo fotovoltaico de la provincia y su participación en la producción solar nacional. También incluyó entre las actividades con potencial a los laboratorios, el turismo y los servicios vinculados con la economía del conocimiento.

El mensaje a empresarios y jóvenes

Orrego planteó que la llegada de inversiones debe tener un impacto que vaya más allá de la rentabilidad de las empresas. Señaló que el objetivo para la provincia es generar puestos de trabajo directos e indirectos, fortalecer a los proveedores locales y sumar valor a la producción.

También dedicó parte de su discurso a los jóvenes y emprendedores, a quienes convocó a desarrollar sus proyectos en San Juan. Sostuvo que uno de los desafíos es generar condiciones para que las nuevas generaciones puedan construir su futuro en la provincia y no deban emigrar en busca de oportunidades.

El FNS Forum continuará con rondas de negocios e inversiones, mesas sectoriales y actividades vinculadas con financiamiento, agroindustria, proveedores mineros y comercio electrónico. La agenda también incluye charlas sobre economía, inteligencia artificial y transformación digital, además de un espacio de debate sobre la diversificación productiva y la inserción de San Juan en los mercados internacionales.