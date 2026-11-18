El paso a paso es muy sencillo:
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Tomar un recipiente apto para microondas y llenarlo con una mezcla de agua y vinagre.
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Introducirlo en el aparato y encenderlo a máxima potencia durante dos minutos.
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Dejar actuar el vapor generado unos instantes y retirar el recipiente con precaución para no quemarse.
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Pasar un paño limpio o una microfibra por el interior: la grasa adherida se habrá ablandado por completo, facilitando su remoción sin esfuerzo.
Esta técnica está pensada fundamentalmente para el mantenimiento de rutina, evitando que los restos de comida se resequen y compliquen la higiene posterior.
Asimismo, para el día a día o ante suciedad leve, la OCU aconseja repasar las paredes internas directamente con un paño humedecido en agua y vinagre, reservando el detergente lavaplatos tradicional únicamente para los casos más difíciles.
Cómo aplicar estos métodos en la heladera, el lavavajillas y el horno
La lógica de priorizar productos naturales y económicos se extiende a otros grandes electrodomésticos de la cocina:
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Lavavajillas: se sugiere extraer periódicamente el filtro para lavarlo bajo el grifo con la ayuda de un cepillo, mientras que las paredes internas se repasan con vinagre blanco. Para combatir los malos olores, un truco clásico consiste en colocar medio limón en la cesta superior y renovarlo cada dos o tres ciclos de lavado.
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Heladera: las superficies plásticas, los estantes, los cajones y la cara interna de la puerta deben limpiarse utilizando una disolución de agua y vinagre. Si persisten aromas desagradables, la recomendación es frotar las paredes con un paño humedecido en una pasta ligera de bicarbonato de sodio.
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Horno: al tratarse de un equipo que acumula grasa pesada, los limpiadores industriales suelen contener altas concentraciones de sosa cáustica, sustancias altamente irritantes. Por esta razón, la OCU insiste en limpiar el interior inmediatamente después de cada uso para evitar que la suciedad se incruste.
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En hornos tradicionales de chapa esmaltada, se puede aplicar una pasta de agua y bicarbonato sobre las paredes, la cual absorbe la grasa con eficacia.