El paso a paso es muy sencillo:

Tomar un recipiente apto para microondas y llenarlo con una mezcla de agua y vinagre .

Introducirlo en el aparato y encenderlo a máxima potencia durante dos minutos.

Dejar actuar el vapor generado unos instantes y retirar el recipiente con precaución para no quemarse.

Pasar un paño limpio o una microfibra por el interior: la grasa adherida se habrá ablandado por completo, facilitando su remoción sin esfuerzo.

Esta técnica está pensada fundamentalmente para el mantenimiento de rutina, evitando que los restos de comida se resequen y compliquen la higiene posterior.

Asimismo, para el día a día o ante suciedad leve, la OCU aconseja repasar las paredes internas directamente con un paño humedecido en agua y vinagre, reservando el detergente lavaplatos tradicional únicamente para los casos más difíciles.

Cómo aplicar estos métodos en la heladera, el lavavajillas y el horno

La lógica de priorizar productos naturales y económicos se extiende a otros grandes electrodomésticos de la cocina: