Este descubrimiento tiene importantes implicaciones para el desarrollo de electrodomésticos a hidrógeno. En lugar de depender del color de la llama para indicar si un quemador está encendido, los ingenieros podrían necesitar incorporar otras tecnologías de detección. Mejorar estos sistemas podría ayudar a respaldar la adopción del hidrógeno como una alternativa de menor emisión al gas natural.

Por qué las llamas de hidrógeno cambian de color con el clima

El investigador principal, Profesor Paul Medwell, de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Mecánica de la Universidad de Adelaide, explicó que estudiar las llamas de hidrógeno bajo condiciones ambientales ordinarias es esencial para desarrollar electrodomésticos que las personas puedan usar de manera segura y confiable en casa. "El hidrógeno tiene un potencial significativo como parte de un futuro energético de menores emisiones, y necesitamos entender cómo se comporta en el mundo real si queremos que la gente confíe en su uso".

El profesor Medwell agregó: "Nuestra investigación ayuda a explicar por qué las llamas de hidrógeno pueden verse diferentes de un día para otro. Ese conocimiento proporciona información valiosa a los ingenieros para desarrollar electrodomésticos y sistemas de detección de llamas que funcionen de manera confiable, independientemente de las condiciones ambientales cambiantes".

Para investigar estos cambios, los investigadores combinaron experimentos controlados en laboratorio con pruebas al aire libre en Adelaida. Examinaron cómo las llamas de hidrógeno respondían a variaciones en las condiciones atmosféricas, incluidos los cambios en los patrones climáticos y en el aire que llegaba al quemador.

Durante dos semanas, el equipo monitoreó las emisiones de luz de las llamas de hidrógeno mientras mantenían los ajustes del quemador sin cambios. A pesar de las condiciones de operación constantes, la señal de luz relacionada con el sodio varió más de 28 veces entre sus valores más bajos y más altos registrados.

El clima desempeñó un papel importante en esas diferencias. El aire que había pasado sobre el océano generalmente contenía más sodio, produciendo llamas con un brillo naranja más intenso. Cuando el aire contenía menos sodio, las llamas aparecieron considerablemente más tenues.

Las llamas de hidrógeno son más difíciles de ver que las de gas natural

Los investigadores también examinaron cómo las llamas de hidrógeno se comparaban con las producidas por una cocina de gas natural convencional.

Descubrieron que las llamas de hidrógeno emitían menos luz visible en promedio, incluso cuando las condiciones atmosféricas favorecían una llama más brillante. Esta diferencia representa un desafío adicional para los electrodomésticos que utilizan llamas visibles para indicar si un quemador está funcionando.

La combustión de hidrógeno también puede producir una tenue luz azul y roja. Sin embargo, los investigadores encontraron que estos colores eran más fáciles de detectar en entornos oscuros, lo que los hacía menos útiles como indicadores visuales confiables en condiciones de iluminación cotidiana.

En conjunto, los hallazgos muestran por qué juzgar si un quemador de hidrógeno está funcionando solo por su apariencia puede ser poco confiable. Una llama que es claramente visible en un conjunto de condiciones podría volverse extremadamente difícil de detectar cuando el aire circundante cambia.

Haciendo los hogares a hidrógeno más seguros

El profesor Medwell enfatizó que los resultados no socavan el potencial del hidrógeno como fuente de energía. En cambio, demuestran por qué los electrodomésticos deben ser diseñados para acomodar las propiedades particulares del combustible. "Diferentes fuentes de energía tienen diferentes propiedades, y una buena ingeniería consiste en comprender esas diferencias y diseñar en función de ellas".

"En lugar de depender de que una llama tenga un color particular, podemos investigar otras formas de confirmar que un quemador está funcionando. Las opciones incluyen detectores de llama especializados en ultravioleta o infrarrojos y sensores de temperatura".

"Al identificar los factores que influyen en la visibilidad de la llama, podemos ayudar a informar el desarrollo de electrodomésticos a hidrógeno que sean aptos para su uso en hogares reales y otros entornos cotidianos".

Estos sistemas de detección podrían proporcionar una forma más confiable de confirmar que el hidrógeno está ardiendo, independientemente de si su llama aparece naranja, azul tenue o es apenas visible.

Al identificar cómo el sodio ambiental afecta la visibilidad de la llama, la investigación proporciona información que los ingenieros pueden utilizar al diseñar electrodomésticos de hidrógeno para cocinas y otros entornos cotidianos. Ese conocimiento podría ayudar a que la tecnología sea más segura y práctica a medida que crece el interés en alternativas energéticas de menores emisiones.

El proyecto reunió a investigadores de la Universidad de Adelaide, la Universidad de Nueva Gales del Sur y el Gas Infrastructure Research Australia. El apoyo provino del Future Fuels Cooperative Research Centre, con financiamiento proporcionado bajo el Programa de Centros de Investigación Cooperativa del Gobierno de Australia.

El estudio, titulado 'El papel del sodio en la visibilidad de las llamas de hidrógeno en entornos domésticos', fue publicado en Next Energy.

*En 2023, el Australian Gas Infrastructure Group (AGIG) presentó la primera casa de Australia completamente alimentada por hidrógeno en Victoria. La demostración mostró que los electrodomésticos de gas doméstico podían operar completamente con hidrógeno, un desarrollo descrito como un 'cambio de juego'.