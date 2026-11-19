El viernes, la noche más fresca

La primera jornada tendrá cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, con una temperatura máxima cercana a los 28°C. Sin embargo, el descenso se sentirá durante la noche: para las 21 se esperan alrededor de 20°C.

Quienes concurran a los espectáculos de apertura deberán tener en cuenta ese cambio, especialmente si planean quedarse hasta el cierre. La recomendación es llevar un abrigo liviano.

El sábado, el calor y la atención puesta en el Zonda

El segundo día será el más caluroso del fin de semana. Durante la mañana se espera viento Zonda en altura, con posibilidades de que descienda al llano durante la siesta. Si esto ocurre, la temperatura máxima podría alcanzar los 34°C.

El calor también se hará sentir durante los recitales, aunque con valores más moderados que los de la tarde. El pronóstico anticipa unos 27°C alrededor de las 21 y cerca de 23°C hacia la medianoche.

La posible llegada del Zonda será el principal factor a seguir durante esa jornada, por los cambios que puede generar en la temperatura y las condiciones del viento. Diario 13 San Juan+2

El domingo, vuelve el viento Sur y baja la temperatura

Para el cierre de la Fiesta Nacional del Sol se espera un cambio de condiciones. El ingreso de viento Sur durante la madrugada favorecerá un descenso térmico y mayor nubosidad.

La máxima rondará los 29°C, mientras que durante la noche se prevé un ambiente más fresco que el del sábado. Por el momento, tampoco se anticipan precipitaciones para la última jornada.

Así, el viernes y el domingo tendrán noches más frescas, mientras que el sábado concentrará el mayor calor y la posibilidad de Zonda en el llano.