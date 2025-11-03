El truco para limpiar las manchas de sudor en la ropa

Sin embargo, no es solo el sudor lo que produce manchas en la ropa. Los productos desodorantes o antitranspirantes que utilizamos para controlarlo, también pueden contener ingredientes que tiñen la ropa, como el circonio o el aluminio, los culpables de las manchas amarillas.

Con un truco casero puedes limpiar estas manchas tan feas que arruinan la ropa. Toma nota y presta atención a este procedimiento facilísimo.

Con un truco casero: cómo limpiar las manchas de sudor con un par de aspirinas

Para este truco casero vas a necesitar: un par de aspirinas y agua. Simplemente, debes moler las aspirinas con un martillo pequeño o la base de un tenedor. Colócalas en una compotera y añade agua hasta crear una pasta espesa.

Coloca la pasta de aspirinas sobre las manchas de transpiración y deja que se seque completamente. Lava la prenda de ropa con normalidad, refregando bien la zona manchada.

Puedes realizar este truco casero en prendas blancas, de color y en diferentes tejidos.

Las aspirinas contienen ácido acetilsalicílico, un agente blanqueador y removedor suave que no daña las telas. También sirve para manchas de sangre u otros fluidos corporales. Un truco casero, sencillo, económico y rápido para recuperar tu prenda de ropa preferida.

Un truco casero y algo más: otras formas de limpiar las manchas de transpiración

Si no tienes aspirinas, puedes optar por otros trucos caseros o técnicas de limpieza. A continuación te dejo tres alternativas de truco casero para limpiar las manchas de transpiración de la ropa.

El vinagre y el bicarbonato son dos ingredientes naturales, poco abrasivos y con grandes beneficios.