"San Juan, mi tierra querida": el espectáculo central que hará vibrar el Velódromo

Más de 300 bailarines darán vida a una puesta que une música, danza y emoción, bajo la dirección artística de Belén Montilla. El show se presentará el 20, 21 y 22 de noviembre.

Uno de los momentos más esperados de la Fiesta Nacional del Sol tendrá nuevamente al Velódromo Vicente Chancay como escenario del espectáculo central. En esta edición, la propuesta llevará por título “San Juan, mi tierra querida”, una producción que combina música, danza y un despliegue técnico sin precedentes, con más de 300 bailarines en escena.

Basado en un guion de Nicolás Rodríguez, el show busca “evocar los sentimientos a través de canciones y danza, mostrando las tradiciones en una puesta coreográfica”, explicó la directora artística Belén Montilla, quien encabeza el equipo creativo que ya trabaja a contrarreloj para las funciones previstas los días 20, 21 y 22 de noviembre.

El relato escénico gira en torno a una historia de amor: el enamoramiento hacia San Juan. La obra se propone responder, desde el arte, a una pregunta central: ¿Por qué amamos San Juan?.

“Pensamos en bailarines versátiles, capaces de resolver distintas situaciones escénicas y musicales, porque la propuesta busca mantenerlos en escena la mayor parte del tiempo”, explicó Montilla.

En ese sentido, el vestuario también fue concebido con funcionalidad: permitirá transiciones rápidas sin afectar el ritmo del espectáculo.

La directora destacó el trabajo colectivo detrás de la producción: “Se nota el amor por la fiesta y eso hace que sea muy gratificante estar de este lado. San Juan es un latido de corazón: todo surge desde esa energía vital que se transforma en música, palabra y poesía”, afirmó.

El espectáculo promete un recorrido emocional por las raíces y la identidad sanjuanina, con guiños a la tradición, la modernidad y la memoria colectiva. Las canciones, cuidadosamente seleccionadas, aportarán una impronta contemporánea a una propuesta que combina teatro, danza y sentimiento local.

Las entradas pueden adquirirse de forma presencial en la boletería del Teatro del Bicentenario (lunes a viernes, de 9 a 19) o de manera online en autoentrada.com.

Los valores van desde $5.000, que incluye acceso a la Feria y al show del Velódromo, hasta $35.000, según el sector elegido dentro del Estadio San Juan del Bicentenario. Los menores de seis años ingresarán sin cargo.

