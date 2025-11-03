"San Juan, mi tierra querida": el espectáculo central que hará vibrar el Velódromo

“Pensamos en bailarines versátiles, capaces de resolver distintas situaciones escénicas y musicales, porque la propuesta busca mantenerlos en escena la mayor parte del tiempo”, explicó Montilla.

En ese sentido, el vestuario también fue concebido con funcionalidad: permitirá transiciones rápidas sin afectar el ritmo del espectáculo.

La directora destacó el trabajo colectivo detrás de la producción: “Se nota el amor por la fiesta y eso hace que sea muy gratificante estar de este lado. San Juan es un latido de corazón: todo surge desde esa energía vital que se transforma en música, palabra y poesía”, afirmó.

El espectáculo promete un recorrido emocional por las raíces y la identidad sanjuanina, con guiños a la tradición, la modernidad y la memoria colectiva. Las canciones, cuidadosamente seleccionadas, aportarán una impronta contemporánea a una propuesta que combina teatro, danza y sentimiento local.

Las entradas pueden adquirirse de forma presencial en la boletería del Teatro del Bicentenario (lunes a viernes, de 9 a 19) o de manera online en autoentrada.com.

Los valores van desde $5.000, que incluye acceso a la Feria y al show del Velódromo, hasta $35.000, según el sector elegido dentro del Estadio San Juan del Bicentenario. Los menores de seis años ingresarán sin cargo.