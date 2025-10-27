El nuevo secreto para ablandar el matambre: la receta del asado que lo tierniza más que la leche

Sucede que el matambre puede llegar a la parrilla con una textura dura y no amable para el paladar, propia de un animal que tuvo una determinada alimentación, como así también su edad y raza.

Sea tierna o no, hay una receta que todo el mundo debería implementar con el matambre o cualquier otro corte de carne, para asegurar de que llegue a la mesa bien tierna, que se corte “con cuchara” y sea “una manteca”.

Receta para ablandar el matambre del asado

La receta que muchos se están animando a aplicar en la carne del matambre en el asado, es incorporar una crema de ananá en el proceso previo a la cocción en la parrilla.

¿Pero cómo se hace? Esta receta que es una garantía, presenta varias características que hasta los mejores asadores desconocen y contiene pasos fáciles de llevar a cabo: