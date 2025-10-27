El nuevo secreto para ablandar el matambre: la receta del asado que lo tierniza más que la leche

Sucede que el matambre puede llegar a la parrilla con una textura dura y no amable para el paladar, propia de un animal que tuvo una determinada alimentación, como así también su edad y raza.
Sea tierna o no, hay una receta que todo el mundo debería implementar con el matambre o cualquier otro corte de carne, para asegurar de que llegue a la mesa bien tierna, que se corte “con cuchara” y sea “una manteca”.
Receta para ablandar el matambre del asado
La receta que muchos se están animando a aplicar en la carne del matambre en el asado, es incorporar una crema de ananá en el proceso previo a la cocción en la parrilla.
¿Pero cómo se hace? Esta receta que es una garantía, presenta varias características que hasta los mejores asadores desconocen y contiene pasos fáciles de llevar a cabo:
- Aunque muchos no sabían, el ananá posee algunas propiedades que son perfectas para ablandar alimentos.
- Antes de utilizar el ananá como ingrediente secreto, hay que conseguir un matambre de calidad con un carnicero amigo. Desengrasar la carne y colocarla en una fuente bien estirada.
- En una licuadora o un mixer, triturar el ananá hasta conseguir una consistencia cremosa.
- Cubrir el matambre en su totalidad con este preparado de ananá y dejar reposar por dos o tres horas. Enjuagar luego de este tiempo el matambre y llevar a la parrilla, a fuego bajo-medio hasta alcanzar un todo perfecto. La cocción no debería llevar más de 15 minutos de cada lado.
- El ananá es perfecto para ternizar el matambre, porque posee una enzima llamada bromelina que logra romper las fibras de la carne y es más efectiva que la caseína, una fosfoproteína que está presente en la leche y en algunos de sus derivados.