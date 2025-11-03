"
San Juan 8 > San Juan > Gobierno

El Gobierno y gremios docentes retoman la paritaria este viernes

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, confirmó que este viernes a las 14 se realizará una nueva reunión paritaria con UDAP, UDA y AMET, en busca de una actualización salarial.

El Gobierno de San Juan y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET volverán a reunirse este viernes a las 14 horas en una nueva instancia de negociación paritaria. Así lo confirmó la ministra de Educación, Silvia Fuentes, quien aseguró que el Ejecutivo mantiene “buena predisposición para alcanzar un acuerdo” con los representantes del sector.

Del encuentro participarán funcionarios del Ministerio de Educación, Economía, Finanzas y Hacienda, y la Secretaría de Gobernación. El objetivo será analizar la evolución de la inflación y avanzar en una posible actualización del salario docente provincial.

La última reunión paritaria se llevó a cabo el pasado 29 de agosto, en el marco de la quinta sesión de la tercera paritaria docente 2025. En esa oportunidad, el Gobierno provincial acordó con los gremios un incremento escalonado que contempló la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y mejoras en distintos ítems del salario.

En detalle, el acuerdo anterior estableció:

  • Agosto 2025: actualización del valor índice según el IPC de julio y un aumento de 6 puntos en todos los cargos del nomenclador docente.

  • Septiembre 2025: actualización del valor índice según el IPC de agosto, incremento del 30% en el ítem “Nueva Conectividad San Juan” y 4 puntos adicionales en el nomenclador.

  • Octubre 2025: actualización del valor índice según el IPC de septiembre y una suba de 4 puntos en el nomenclador docente.

Además, desde agosto el sueldo básico del cargo testigo (maestro de grado jornada simple, A01) se fijó en $384.105,87, mientras que el valor de la hora cátedra en nivel medio fue de $25.607,06, y en nivel superior, $32.008,82. De este modo, el Gobierno garantizó un Salario Docente Provincial Neto para el cargo testigo de jornada completa de $624.094,08.

Fuentes del Ejecutivo indicaron que en esta nueva convocatoria se analizará la posibilidad de una nueva recomposición salarial acorde a la inflación acumulada de los últimos meses y a la situación financiera de la provincia.

