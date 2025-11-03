El Gobierno de San Juan y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET volverán a reunirse este viernes a las 14 horas en una nueva instancia de negociación paritaria. Así lo confirmó la ministra de Educación, Silvia Fuentes, quien aseguró que el Ejecutivo mantiene “buena predisposición para alcanzar un acuerdo” con los representantes del sector.
El Gobierno y gremios docentes retoman la paritaria este viernes
La ministra de Educación, Silvia Fuentes, confirmó que este viernes a las 14 se realizará una nueva reunión paritaria con UDAP, UDA y AMET, en busca de una actualización salarial.