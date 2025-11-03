El Gobierno y gremios docentes retoman la paritaria este viernes

Del encuentro participarán funcionarios del Ministerio de Educación, Economía, Finanzas y Hacienda, y la Secretaría de Gobernación. El objetivo será analizar la evolución de la inflación y avanzar en una posible actualización del salario docente provincial.

La última reunión paritaria se llevó a cabo el pasado 29 de agosto, en el marco de la quinta sesión de la tercera paritaria docente 2025. En esa oportunidad, el Gobierno provincial acordó con los gremios un incremento escalonado que contempló la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y mejoras en distintos ítems del salario.