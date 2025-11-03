"
Francisco Tinelli también estaría alejado de su padre

"El vínculo de Francisco con el padre no sería de cercanía desde que Francisco dijo ‘no voy a participar de un reality’. Esto es una versión que me llega", señaló el periodista este lunes en el programa que conduce Pamela David.

El fuerte posteo de Juana Tinelli en su cuenta de Instagram el sábado donde denunció que fue amenazada destapó la interna en la familia del conductor Marcelo Tinelli.

"Durante mucho tiempo elegí callar. Callar por miedo... Hace poco viví una situación que me llevó a sentir un límite. Fui amenazada y aunque no quiero detenerme en los detalles, eso fue suficiente para entender que no puedo seguir viviendo con miedo por decisiones que no tomé. Habar, hoy, no es un impulso ni un acto de rebeldía: es una necesidad y por sobre todo un derecho", explicaba la joven con valentía.

"Mi papá una vez me dijo que, si algo me da miedo, vaya hacia eso. Que detrás del miedo está la fuerza más grande, el aprendizaje y hasta en cierto punto lo que uno realmente es. Y hoy se lo agradezco porque entiendo que tenía razón. Porque detrás del miedo está mi verdad, mi voz y mi derecho a vivir", remarcaba Juana Tinelli en otro de los pasajes de su extenso posteo.

Lo cierto es que en este contexto, ante la sorpresa que generó el dramático mensaje de Juana Tinelli, se conoció el motivo por el que Marcelo Tinelli estaría distanciado hace un tiempo de su hijo varón más grande, Francisco, de 27 años.

Fue Luis Bremer en el programa Desayuno Americano (América Tv) quien explicó la razón que habría motivado una rispidez entre la relación de padre e hijo,

Y agregó: "Laura Ubfal dice que la amenaza (que hizo pública Juanita) llega de alguien que la familia conoce muy bien y que tendría vinculación con alguno de los negocios del propio Tinelli".

La decisión de Francisco de no aparecer en el reality Los Tinelli que se estrenó en este 2025 habría sido al parecer un detonante en el vínculo entre los dos.

Cabe recordar que el joven siempre fue de perfil bajo en los medios y comparte también la misma pasión por San Lorenzo de Almagro como su padre, quien renunció a la presidencia del club en 2022 y luego se alejó del día a día de la institución.

