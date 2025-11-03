Francisco Tinelli también estaría alejado de su padre

Lo cierto es que en este contexto, ante la sorpresa que generó el dramático mensaje de Juana Tinelli, se conoció el motivo por el que Marcelo Tinelli estaría distanciado hace un tiempo de su hijo varón más grande, Francisco, de 27 años.

Fue Luis Bremer en el programa Desayuno Americano (América Tv) quien explicó la razón que habría motivado una rispidez entre la relación de padre e hijo,

"El vínculo de Francisco con el padre no sería de cercanía desde que Francisco dijo ‘no voy a participar de un reality’. Esto es una versión que me llega", señaló el periodista este lunes en el programa que conduce Pamela David.

Y agregó: "Laura Ubfal dice que la amenaza (que hizo pública Juanita) llega de alguien que la familia conoce muy bien y que tendría vinculación con alguno de los negocios del propio Tinelli".

La decisión de Francisco de no aparecer en el reality Los Tinelli que se estrenó en este 2025 habría sido al parecer un detonante en el vínculo entre los dos.

Cabe recordar que el joven siempre fue de perfil bajo en los medios y comparte también la misma pasión por San Lorenzo de Almagro como su padre, quien renunció a la presidencia del club en 2022 y luego se alejó del día a día de la institución.