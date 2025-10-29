Salud informa los factores para reconocer a tiempo un ACV

- Hipertensión arterial: controlarla es una de las medidas más importantes. Se logra con ejercicio, dieta, control de estrés y, si es necesario, medicamentos.
- Tabaquismo: dejar de fumar es fundamental, ya que es uno de los factores de riesgo con mayor impacto.
- Diabetes: mantener controlada la diabetes es crucial.
- Colesterol y dislipidemia: reducir el colesterol y grasas saturadas en la dieta ayuda a prevenir la acumulación de grasa en las arterias.
- Obesidad: mantener un peso saludable puede reducir el riesgo.
- Sedentarismo: realizar actividad física de forma regular como caminar, trotar o nadar, ayuda a controlar la presión arterial, el colesterol, el peso y la diabetes.
- Dieta poco saludable: seguir una dieta rica en frutas y vegetales y baja en grasas saturadas, grasas trans y calorías es importante.
- Consumo de alcohol: el consumo excesivo de alcohol aumenta el riesgo. La moderación puede ser beneficiosa, pero siempre se debe hablar con el médico.
- Estrés y otros factores: el estrés psicosocial y algunas cardiopatías también son factores de riesgo modificables.
Factores no modificables:
- Edad: el riesgo de sufrir un ACV aumenta con la edad.
- Sexo: los hombres tienen un mayor riesgo, aunque esta tendencia se iguala después de los 80 años.
- Raza y etnicidad: algunas razas y grupos étnicos tienen un mayor riesgo.
- Antecedentes familiares: tener familiares que han sufrido de ACV o enfermedad arterial cerebral aumenta el riesgo.
¿Cómo detectar un ACV y llamar inmediatamente al 107 o al 911
- 1-Peirle a la persona que sonría. Observar si hay diferencia entre ambos lados de la cara
- 2- Sentir debilidad del brazo. Pedirle a la persona que levante los brazos y observar si levanta un solo brazo.
- 3-Dificultad para hablar. Solicitarle a la persona que repita una frase y observar si tiene sentido lo que dice o es comprensible
- 4- Si la persona muestra alguno de estos síntomas, aunque desaparezcan después, llame al 107 - 911 y vaya al hospital de Inmediato
¿Qué hacer ante una urgencia por ACV?
- Llamar a emergencias: marque el 107 o 911 para solicitar una ambulancia. Es crucial para activar el protocolo de atención de forma inmediata.
- Trasladar el paciente a un Hospital. Hospital Dr. Marcial V. Quiroga u Hospital Dr. Guillermo Rawson, ambos importantes para urgencias médicas.
¿Por qué es importante actuar rápido?
- Un ACV es una emergencia que requiere atención inmediata para reducir el riesgo de mortalidad y secuelas graves.
- El tiempo es crítico: por cada minuto de evolución de un ACV se pueden perder millones de neuronas.
- Actuar a tiempo no solo puede salvar vidas, sino que también puede prevenir discapacidades permanentes.
¿Dónde acudir si tuviste un ACV y te quedaron secuelas?
CRI: Centro de Rehabilitación Integral, calle Tierra del Fuego, Barrio Obrero Rawson, Rawson.
Hospital Guillermo Rawson, General Paz 998 este, Capital.
Hospital Marcial Quiroga, Av. Libertador 5401 – Oeste, Rivadavia.