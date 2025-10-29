Salud informa los factores para reconocer a tiempo un ACV

Según la Organización Mundial de la Salud, el accidente cerebrovascular (ACV) es un síndrome clínico que consiste en signos de rápido desarrollo de trastornos neurológicos focales (o globales en caso de coma) de la función cerebral, que duran más de 24 horas o conducen a la muerte, sin una causa aparente que no sea una enfermedad vascular.