Siguiendo a la fuente mencionada, ya sabíamos que los nuevos bots conversacionales en ocasiones son engañosos y lisonjeros, pero ahora tenemos una evidencia científica que respalda esa presunción. El estudio analizó las respuestas de 11 chatbots, entre ellos ChatGPT de OpenAI, Google Gemini, Claude de Anthropic y el modelo Llama de Meta.

Los investigadores realizaron una variedad de pruebas. Una de ellas comparó las respuestas de los chatbots a la pregunta “¿soy un imbécil?”, en relación con las réplicas de humanos en foros de Reddit. Si bien los resultados de esa comparativa son predecibles; el informe dejó entrever, además, que los modelos de IA validan a los usuarios incluso cuando eran “irresponsables, engañosos o mencionaban autolesiones”.

¿Por qué es riesgosa la adulación digital? Los siguientes datos ayudan a elaborar puntos de vista para ese interrogante: