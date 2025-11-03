Identificaron al autor de la falsa amenaza de bomba en Chimbas

Durante el procedimiento, que se realizó cerca de las 14:15, se secuestró un teléfono celular Motorola Moto E13, propiedad de una mujer de 42 años. Según declaró, fue su hijo, un adolescente de 14 años, quien habría efectuado el llamado que provocó la alarma general.

El menor fue identificado como Juan C. , y por su edad, tomó intervención la Justicia de Menores. La investigación quedó caratulada como “Actuaciones Investigativas por Intimidación Pública”, delito que contempla sanciones para quienes generen pánico o perturben el orden mediante amenazas infundadas.

El episodio reavivó la preocupación por el aumento de falsas amenazas en instituciones educativas de la provincia, que obligan a movilizar recursos policiales y generar interrupciones en la actividad escolar. Desde la Policía destacaron la importancia de no minimizar este tipo de hechos y recordaron que las consecuencias legales alcanzan también a los responsables adultos.