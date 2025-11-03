Identificaron al autor de la falsa amenaza de bomba en Chimbas
La Policía determinó que el llamado que generó alarma en el Colegio Alvar López fue realizado por un adolescente de 14 años. Interviene la Justicia de Menores.
El episodio ocurrió al mediodía, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presunta colocación de un artefacto explosivo dentro del establecimiento educativo. De inmediato, se activó el protocolo de seguridad: efectivos de la Comisaría local, Bomberos y la División Explosivos acordonaron la zona y evacuaron a alumnos y docentes mientras realizaban una inspección exhaustiva.
Tras descartar la presencia de cualquier elemento peligroso, los investigadores de la UFI Genérica continuaron con las tareas para dar con el responsable. A partir de las pericias telefónicas y testimonios, el Juzgado de Garantías a cargo de la jueza Verónica Chicón ordenó un allanamiento en una vivienda, en Villa Centenario, también en el departamento Chimbas.
Durante el procedimiento, que se realizó cerca de las 14:15, se secuestró un teléfono celular Motorola Moto E13, propiedad de una mujer de 42 años. Según declaró, fue su hijo, un adolescente de 14 años, quien habría efectuado el llamado que provocó la alarma general.
El menor fue identificado como Juan C. , y por su edad, tomó intervención la Justicia de Menores. La investigación quedó caratulada como “Actuaciones Investigativas por Intimidación Pública”, delito que contempla sanciones para quienes generen pánico o perturben el orden mediante amenazas infundadas.
El episodio reavivó la preocupación por el aumento de falsas amenazas en instituciones educativas de la provincia, que obligan a movilizar recursos policiales y generar interrupciones en la actividad escolar. Desde la Policía destacaron la importancia de no minimizar este tipo de hechos y recordaron que las consecuencias legales alcanzan también a los responsables adultos.