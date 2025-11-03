El Hospital Marcial Quiroga realizó la primera artroscopia de mandíbula

Gracias al nuevo abordaje mediante artroscopia de ATM, el equipo médico pudo realizar la reducción y movilización del disco articular a través de dos pequeñas punciones, utilizando una óptica de 2.3 mm y un sistema de triangulación que permite la maniobrabilidad del instrumental. Al finalizar el procedimiento, se aplicó ácido hialurónico intraarticular para favorecer la recuperación del tejido.

Entre las ventajas de esta técnica frente a la cirugía abierta se destacan:

• Ausencia de incisiones.

• Mínima inflamación postoperatoria.

• Nulo riesgo de lesión del nervio facial.

• Estancia hospitalaria reducida.

• Recuperación funcional en pocos días.

• Post operatorio indoloro.

• Alta a las pocas horas de la cirugía.

• Retorno a la actividad normal al 3 día.

El equipo que llevó adelante esta cirugía pionera estuvo integrado por el especialista en cirugía maxilofacial Dr. Santiago Molina, Dr. Juan Manuel García, técnica en anestesia Marcela López, instrumentadoras Romina Cano y Romina Campanello, y las enfermeras Viviana Méreles y Teresa De la Vega.

“Este logro reafirma el compromiso del Hospital Marcial Quiroga con la innovación, la capacitación continua y la mejora en la calidad de atención de los pacientes, incorporando técnicas de vanguardia dentro del sistema público de salud”, destacó el Dr. Molina.

Con esta intervención, el Hospital Marcial Quiroga consolida su liderazgo en procedimientos quirúrgicos de alta complejidad dentro de la salud pública sanjuanina y regional, brindando nuevas oportunidades de tratamiento y recuperación a sus pacientes.