Operativo en Pocito y Rawson: secuestran motos robadas y hay detenidos

Además, se realizaron allanamientos en distintas viviendas de Rawson y Pocito, donde fueron incautadas varias motocicletas con irregularidades. Entre los rodados secuestrados figuran:

Una Motomel Blitz 110cc, color azul con detalles grises, utilizada en un hecho ilícito.

image

Una KTM Duke 200cc, negra con naranja, con motor y número de cuadro adulterados y chapa patente apócrifa.

image

Una Motomel B110cc, azul con negro, con pedido de secuestro por hurto calificado.

image

Una Cerro CE 150cc, blanca, sin dominio colocado, con adulteraciones en el cuadro y motor.

Todos los vehículos fueron puestos a disposición de la UFI Genérica y la UFI Delitos contra la Propiedad, que continúan con las tareas periciales.

Detenciones por encubrimiento en Villa Navidad

image

En paralelo al operativo, dos personas fueron detenidas en el ingreso a Villa Navidad, en Rawson, por el delito de encubrimiento.

Se trata de Yesica Cardozo, de 30 años, y Axel Gustavo Cardozo, de 19, quienes circulaban en una motocicleta Gilera Smash 110cc, color negra con rojo y sin dominio colocado, que había sido denunciada como robada en la Comisaría Séptima.

Ambos fueron aprehendidos por personal policial y trasladados a la comisaría jurisdiccional. La UFI en turno, a cargo del fiscal Tomás Eduardo, dispuso el inicio del procedimiento de Flagrancia y mantiene abierta la investigación.

Las autoridades no descartan que los hechos estén vinculados a una misma red delictiva dedicada al robo y comercialización de motocicletas en distintos puntos del Gran San Juan