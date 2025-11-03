Operativo en Pocito y Rawson: secuestran motos robadas y hay detenidos
La Policía realizó varios allanamientos en el marco de una investigación por robo de vehículos. Un prófugo fue detenido y se secuestraron varias motocicletas con adulteraciones.
Un amplio operativo contra el robo de vehículos se llevó adelante en los departamentos de Pocito y Rawson, a cargo de la Sección Sustracción de Automotores del D-5, en el marco de una investigación judicial por hechos de hurto y adulteración de motocicletas.
Durante los procedimientos, los efectivos detuvieron a Leonardo Rafael Almeida Monla, quien se encontraba evadido del Penal de Chimbas. Según fuentes policiales, el hombre intentó escapar al advertir la presencia del personal policial, pero fue reducido y trasladado a sede judicial.
En el lugar también se secuestró una placa de dominio perteneciente a una moto vinculada a la causa principal.
Además, se realizaron allanamientos en distintas viviendas de Rawson y Pocito, donde fueron incautadas varias motocicletas con irregularidades. Entre los rodados secuestrados figuran:
Una Motomel Blitz 110cc, color azul con detalles grises, utilizada en un hecho ilícito.
Una KTM Duke 200cc, negra con naranja, con motor y número de cuadro adulterados y chapa patente apócrifa.
Una Motomel B110cc, azul con negro, con pedido de secuestro por hurto calificado.
Una Cerro CE 150cc, blanca, sin dominio colocado, con adulteraciones en el cuadro y motor.
Todos los vehículos fueron puestos a disposición de la UFI Genérica y la UFI Delitos contra la Propiedad, que continúan con las tareas periciales.
Detenciones por encubrimiento en Villa Navidad
En paralelo al operativo, dos personas fueron detenidas en el ingreso a Villa Navidad, en Rawson, por el delito de encubrimiento.
Se trata de Yesica Cardozo, de 30 años, y Axel Gustavo Cardozo, de 19, quienes circulaban en una motocicleta Gilera Smash 110cc, color negra con rojo y sin dominio colocado, que había sido denunciada como robada en la Comisaría Séptima.
Ambos fueron aprehendidos por personal policial y trasladados a la comisaría jurisdiccional. La UFI en turno, a cargo del fiscal Tomás Eduardo, dispuso el inicio del procedimiento de Flagrancia y mantiene abierta la investigación.
Las autoridades no descartan que los hechos estén vinculados a una misma red delictiva dedicada al robo y comercialización de motocicletas en distintos puntos del Gran San Juan