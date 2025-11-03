Robaban nafta y la vendían en bidones: cuatro hombres fueron condenados

Un esquema interno y bien aceitado

La causa se originó el 29 de septiembre, cuando la distribuidora OPEM SRL denunció la pérdida reiterada de combustible. Las sospechas apuntaron a empleados de confianza que, según la investigación, sustraían parte de los hidrocarburos transportados desde La Pampa y Mendoza, desviando la carga antes de su entrega final.

El modus operandi consistía en vaciar parcialmente los camiones cisterna —de unos 30.000 litros— y guardar el excedente en bidones que luego eran trasladados al lavadero “Maldonado”, propiedad de uno de los acusados. Allí el combustible era acopiado de forma antirreglamentaria y revendido de manera clandestina, con ganancias que se repartían entre los involucrados.

Según explicó el fiscal Christian Gerarduzzi, la maniobra encuadra en el artículo 163 inciso quinto del Código Penal, que agrava el robo de mercadería durante su transporte.

El denunciante, la pieza clave

La causa avanzó gracias a la denuncia de un exchofer de la empresa, quien aportó videos y fotografías que probaron cómo los imputados desviaban parte del producto. Con esas pruebas, la fiscalía pudo reconstruir el circuito delictivo y solicitar el juicio abreviado.

Quiénes son los condenados

Javier Pirri: encargado del depósito y señalado como el presunto cabecilla del grupo.

Matías Gramajo: chofer de los camiones cisterna.

Miguel Gramajo: padre del chofer y responsable de vender el combustible robado.

Gustavo Maldonado: dueño del lavadero donde se acopiaba la mercadería.

Los cuatro recibieron penas de tres años de prisión condicional, por lo que no irán a la cárcel pero quedarán bajo estricto control judicial.

Mientras tanto, la investigación sobre Mengual continúa, a la espera del peritaje de teléfonos celulares y otras pruebas que podrían definir su situación procesal.