Tras el éxito de su primera edición en mayo, la Black Week Mayorista vuelve a realizarse en todo el país y contará con la participación de varias sucursales en San Juan. El evento, impulsado por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), se desarrollará del 17 al 23 de noviembre y ofrecerá descuentos de hasta el 40% en productos seleccionados.
Vuelve la Black Week Mayorista con descuentos del 40% en San Juan
Del 17 al 23 de noviembre, grandes cadenas ofrecerán rebajas de hasta el 40% en productos seleccionados. La iniciativa busca impulsar el consumo en todo el país.