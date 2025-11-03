Vuelve la Black Week Mayorista con descuentos del 40% en San Juan

En paralelo, la cámara empresaria destacó la necesidad de avanzar con reformas fiscales y laborales que alivien los costos de los pequeños y medianos comerciantes. “Con sueldos que no alcanzan para llegar a fin de mes, los comerciantes aseguran que se necesita una urgente reforma fiscal y laboral que permita terminar con aportes obligatorios innecesarios, que encarecen la contratación de personal y se trasladan a precios”, señalaron en un comunicado.

Mayoris­tas que participarán en San Juan

De acuerdo con el listado oficial difundido por CADAM, las cadenas que se sumarán a la Black Week Mayorista en San Juan son:

Basualdo

Makro

Cabral (en sus distintas sucursales)

Maxiconsumo

Yaguar

Durante esa semana, se ofrecerán promociones especiales y descuentos acumulables en diversas categorías, entre ellas alimentos, bebidas, limpieza, perfumería y artículos de primera necesidad.

La iniciativa se extenderá a todo el país y busca reforzar la demanda antes del cierre del año, en un contexto de fuerte retracción del consumo y aumento de costos operativos para el sector.