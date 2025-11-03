"
Vuelve la Black Week Mayorista con descuentos del 40% en San Juan

Del 17 al 23 de noviembre, grandes cadenas ofrecerán rebajas de hasta el 40% en productos seleccionados. La iniciativa busca impulsar el consumo en todo el país.

Tras el éxito de su primera edición en mayo, la Black Week Mayorista vuelve a realizarse en todo el país y contará con la participación de varias sucursales en San Juan. El evento, impulsado por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), se desarrollará del 17 al 23 de noviembre y ofrecerá descuentos de hasta el 40% en productos seleccionados.

La propuesta está dirigida tanto al consumidor final como a los comercios minoristas, y busca estimular el movimiento en el sector mayorista, que atraviesa un escenario de ventas en baja. “Se trata de un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas para impulsar el consumo”, explicaron desde CADAM.

Inspirado en los tradicionales eventos comerciales “Black”, el objetivo es que los balances “pasen de rojo a negro”, trasladando esa dinámica al comercio tradicional. “El autoservicio, el almacén y el pequeño comerciante siguen siendo protagonistas fundamentales del abastecimiento diario”, agregaron desde la entidad.

En paralelo, la cámara empresaria destacó la necesidad de avanzar con reformas fiscales y laborales que alivien los costos de los pequeños y medianos comerciantes. “Con sueldos que no alcanzan para llegar a fin de mes, los comerciantes aseguran que se necesita una urgente reforma fiscal y laboral que permita terminar con aportes obligatorios innecesarios, que encarecen la contratación de personal y se trasladan a precios”, señalaron en un comunicado.

Mayoris­tas que participarán en San Juan

De acuerdo con el listado oficial difundido por CADAM, las cadenas que se sumarán a la Black Week Mayorista en San Juan son:

  • Basualdo

  • Makro

  • Cabral (en sus distintas sucursales)

  • Maxiconsumo

  • Yaguar

Durante esa semana, se ofrecerán promociones especiales y descuentos acumulables en diversas categorías, entre ellas alimentos, bebidas, limpieza, perfumería y artículos de primera necesidad.

La iniciativa se extenderá a todo el país y busca reforzar la demanda antes del cierre del año, en un contexto de fuerte retracción del consumo y aumento de costos operativos para el sector.

