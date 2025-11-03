El drama y la desesperación se instalaron en Tierra del Fuego. Se trata de Dante Bettiga, de 23 años, oriundo de Ushuaia, quien había viajado a Rusia con el objetivo de estudiar idiomas. Sin embargo, en las últimas horas se conoció, a través de su padre, Juan Bettiga, que el joven fue enviado directamente al frente de batalla en el conflicto que Rusia mantiene con Ucrania.
Joven fueguino fue enviado a la Guerra Rusia-Ucrania: su padre pide auxilio
