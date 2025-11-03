Joven fueguino fue enviado a la Guerra Rusia-Ucrania: su padre pide auxilio

Llamamiento Humanitario al Ministro de Defensa Ruso

Juan Bettiga elevó una nota formal y urgente dirigida al Ministro de Defensa de las Fuerzas Armadas de Rusia, Andréi Beloúsov, solicitando el regreso humanitario de su hijo, Gianni Dante Bettiga.

image

En el documento, el padre le pide directamente a Beloúsov que "ordene la inmediata dispensa de las obligaciones militares que actualmente cumple mi hijo en defensa de la Federación Rusa".

La situación se vuelve aún más crítica por el estado de salud de Juan Bettiga. El padre señala que padece cáncer de hígado y, sumando un factor de peso a su solicitud de ayuda humanitaria, anexó su historia clínica junto con otros problemas de salud a la nota dirigida a las autoridades rusas.

"Recurrimos a todos aquellos que puedan colaborar con este pedido de un padre desesperado para que pueda recuperar a su hijo de esta horrible situación, sometido a participar de una guerra en el otro lado del mundo", finaliza el clamor.