El calor propio del verano se adelantó este fin de semana y fue el gran protagonista del domingo 2 de noviembre. Con una máxima cercana a los 34 grados, cientos de sanjuaninos aprovecharon la jornada para refrescarse y disfrutar de una tarde al aire libre en el dique Punta Negra, en Zonda.
Video: el calor llegó antes y Punta Negra se llenó de sanjuaninos
Con temperaturas que rozaron los 34°C, cientos de familias eligieron el dique de Zonda para disfrutar del sol, el agua y las actividades al aire libre.