Video: el calor llegó antes y Punta Negra se llenó de sanjuaninos

Con temperaturas que rozaron los 34°C, cientos de familias eligieron el dique de Zonda para disfrutar del sol, el agua y las actividades al aire libre.

El calor propio del verano se adelantó este fin de semana y fue el gran protagonista del domingo 2 de noviembre. Con una máxima cercana a los 34 grados, cientos de sanjuaninos aprovecharon la jornada para refrescarse y disfrutar de una tarde al aire libre en el dique Punta Negra, en Zonda.

Desde temprano, el espejo de agua se llenó de color y movimiento: kayaks, veleros y nadadores compartieron la costa, mientras grupos de amigos y familias se instalaron con reposeras, sombrillas y mate en mano.

El clima veraniego convirtió a Punta Negra en uno de los destinos más elegidos para escapar del calor, anticipando lo que será una temporada marcada por las altas temperaturas y el disfrute al aire libre.

