Video: el calor llegó antes y Punta Negra se llenó de sanjuaninos

Desde temprano, el espejo de agua se llenó de color y movimiento: kayaks, veleros y nadadores compartieron la costa, mientras grupos de amigos y familias se instalaron con reposeras, sombrillas y mate en mano.

El clima veraniego convirtió a Punta Negra en uno de los destinos más elegidos para escapar del calor, anticipando lo que será una temporada marcada por las altas temperaturas y el disfrute al aire libre.