Cinco pasos para quedarse dormido en pocos minutos

“La adrenalina se dispara, el ritmo cardíaco se acelera”, explicó Sophie Bostock, psicóloga de la salud y especialista en sueño, oriunda del Reino Unido y doctorada en University College London, más conocida como “la científica del sueño”.

Según la especialista, ese estado fisiológico no se apaga solo porque uno se meta bajo las sábanas: hace falta una transición activa para que el cuerpo entienda que ya pasó el momento de estar en guardia.

Los cinco pasos para dormirse en pocos minutos

La rutina propuesta por Bostock combina cuerpo y mente para acelerar ese descenso:

Poner música relajante, para bajar el volumen general del ambiente.

Estirar el cuerpo unos minutos, así se afloja la tensión acumulada y mejora la circulación.

Trabajar la respiración con inhalaciones y exhalaciones largas y parejas, contando los segundos si hace falta.

Anotar en pocas líneas lo que quedó dando vueltas en la cabeza, poniendo el foco en algo positivo del día.

Dejar que la mente divague con una técnica conocida como “mezcla cognitiva”: elegir una palabra al azar e ir imaginando objetos o escenas que empiecen con cada una de sus letras.

Este último paso no es un invento improvisado: se apoya en la técnica del “cognitive shuffle” o imaginación diversa en serie, desarrollada por el investigador canadiense Luc Beaudoin, de la Universidad Simon Fraser. Un estudio presentado en SLEEP 2016 —encuentro conjunto de la Academia Americana de Medicina del Sueño y la Sleep Research Society, con 154 participantes— encontró que esta técnica ayudaba a reducir la activación mental antes de dormir.

Otros hábitos que ayudan a dormir mejor

Además de la rutina de cinco pasos, la especialista sumó otras costumbres que suman a la hora de descansar:

Elegir bien el horario de la ducha: un baño tibio, entre 40 y 42,5 grados, una o dos horas antes de acostarse, ayuda a conciliar el sueño más rápido porque el calor aumenta el flujo de sangre hacia la piel y eso favorece que la temperatura corporal baje después.

un baño tibio, entre 40 y 42,5 grados, una o dos horas antes de acostarse, ayuda a conciliar el sueño más rápido porque el calor aumenta el flujo de sangre hacia la piel y eso favorece que la temperatura corporal baje después. Aprovechar cualquier pausa —el entretiempo de un partido, la publicidad de una serie— para adelantar tareas de la rutina nocturna : bajar las luces, lavarse los dientes, dejar todo listo para cuando llegue el momento de acostarse.

: bajar las luces, lavarse los dientes, dejar todo listo para cuando llegue el momento de acostarse. Evitar quedarse quieto durante horas : unos minutos de movimiento suave cada media hora ayudan a mejorar la calidad del sueño esa misma noche.

: unos minutos de movimiento suave cada media hora ayudan a mejorar la calidad del sueño esa misma noche. Prestar atención al pulso después de un momento de mucha emoción, ya que el cuerpo puede seguir acelerado un buen rato aunque uno sienta que ya está listo para dormir.

La idea de fondo, según remarcó la especialista, no pasa por eliminar las emociones fuertes de la rutina diaria, sino por darle al cuerpo una transición clara entre ese pico de activación y el momento de apagar la luz.