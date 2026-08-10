San Juan, sede del Nacional Federal Amateur de Futsal Masculino

La provincia contará con tres representantes. En la Zona A estarán Gloria Sanjuanina y Club Barrio Mercedario, junto a Gran Rey de San Nicolás y Vuriclub de Bariloche. Por su parte, Barrios de Pie integrará la Zona C con Club Unión Santacruceño, Auri Fútbol Club de Salta y La Máquina Club de San Luis. La Zona B estará conformada por Banco Nación de Rosario, Los Bosteros de San Luis Capital, Camioneros de Ushuaia y Banco Provincia de Mar del Plata.

La fase inicial se disputará desde el miércoles 12 hasta el viernes 14 de agosto en el Velódromo Vicente Alejo Chancay. La jornada inaugural comenzará a las 10:00, mientras que a las 20:00 se realizará el acto inaugural y desde las 21:00 se enfrentarán Gloria Sanjuanina y Barrio Mercedario. Barrios de Pie debutará ese mismo miércoles, a las 18:00, ante Club Unión Santacruceño.