San Juan volverá a ser protagonista del futsal nacional con la realización del Torneo Nacional Federal Amateur de Futsal Masculino Zona Ascenso 2026. La competencia comenzará el miércoles 12 de agosto y se extenderá hasta el domingo 16, con la participación de 12 equipos distribuidos en tres zonas.
San Juan, sede del Nacional Federal Amateur de Futsal Masculino
Se trata del Torneo Nacional Federal Amateur Masculino Zona Ascenso 2026, que reunirá a equipos de diferentes puntos del país del 12 al 16 de agosto.