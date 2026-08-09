Desafío matemático: ¿Cuánto es (30 x 5 + 60) ÷ (15 + 15)?

A simple vista, parece cuestión de hacer las cuentas y listo. Sin embargo, hay una regla fundamental: no se debe resolver de izquierda a derecha sin tener en cuenta la jerarquía matemática.

El primer paso está dentro de los paréntesis

La prioridad la tienen los paréntesis. Por eso, primero hay que resolver cada uno por separado.

En el primero aparece:

30 × 5 + 60

Como la multiplicación tiene prioridad sobre la suma, primero se calcula:

30 × 5 = 150

Después se suma el 60:

150 + 60 = 210

El primer paréntesis queda entonces en 210.

Ahora hay que resolver el segundo:

15 + 15 = 30

La cuenta original se transformó en una operación mucho más sencilla:

210 ÷ 30

Y ahí aparece el resultado:

7

¿Dónde está la trampa?

El error más habitual es comenzar a resolver la expresión como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Por ejemplo, dentro del primer paréntesis no corresponde hacer primero 5 + 60. La multiplicación debe resolverse antes que la suma.

La regla que permite evitar este tipo de errores suele recordarse con la sigla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, multiplicaciones y divisiones y, finalmente, sumas y restas. En las multiplicaciones y divisiones que aparecen al mismo nivel, se avanza de izquierda a derecha. Lo mismo ocurre con las sumas y restas.

Un desafío sencillo que pone a prueba la atención

La cuenta no requiere conocimientos matemáticos avanzados. Lo que pone a prueba es algo mucho más cotidiano: si podemos frenar un segundo antes de responder y seguir correctamente las reglas.

Por eso, si llegaste al 7, acertaste. Si obtuviste otro resultado, probablemente el problema no estuvo en las cuentas, sino en el orden en que las hiciste. Y esa es justamente la trampa de este tipo de desafíos: cuanto más rápido querés resolverlos, más fácil es equivocarse.