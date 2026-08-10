Google Earth suspendió su función para crear fotos con IA

Con función de generación de imágenes con IA en Google Earth circularon escenas ficticias, como por ejemplo ataques terroristas.Foto: Agencia NA (Google Earth)

También aparecieron imágenes manipuladas que mostraban escenarios inexistentes, como zonas de conflicto, desastres naturales o instalaciones militares ficticias.

Esta herramienta, que permitía a los usuarios crear imágenes generadas por IA a partir de vistas satelitales y 3D del planeta, según se consideró, podría haber difundido reconstrucciones ficticias en línea y alimentado la desinformación en medio de las tensiones geopolíticas globales.

Google avisará si las publicidades fueron creadas con inteligencia artificial

En una actualización oficial, Google aclaró que las representaciones visuales generadas por el modelo no estaban destinadas a su publicación en la base de datos cartográfica pública principal y que, además, llevaban una marca de agua que certificaba su origen sintético.

Ahora, según se informó, se espera la integración de filtros y sistemas de seguridad más estrictos, ante la necesidad de preservar la credibilidad de los datos espaciales proporcionados por la plataforma.