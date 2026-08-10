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Google Earth suspendió su función para crear fotos con IA

La decisión se tomó a las 24 horas del lanzamiento de dicha herramienta, a principios de agosto. Los motivos.

Google anunció la eliminación temporal de la función de generación de imágenes basada en el modelo de inteligencia artificial (IA) Nano Banana 2, integrado en el software web de Google Earth.

La decisión se tomó a las 24 horas del lanzamiento de dicha herramienta, a principios de agosto, tras la circulación de fotos generadas por IA que suscitaron preocupación por posibles infracciones de las políticas de uso del servicio.

Entre las fotos satelitales creadas con IA más polémicas, aparecieron una de la Torre Eiffel derrumbada, otra de un socavón que se traga la Gran Pirámide de Giza y una que mostraba tanques rusos en Kiev, Ucrania.

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Con función de generación de imágenes con IA en Google Earth circularon escenas ficticias, como por ejemplo ataques terroristas.Foto: Agencia NA (Google Earth)

También aparecieron imágenes manipuladas que mostraban escenarios inexistentes, como zonas de conflicto, desastres naturales o instalaciones militares ficticias.

Esta herramienta, que permitía a los usuarios crear imágenes generadas por IA a partir de vistas satelitales y 3D del planeta, según se consideró, podría haber difundido reconstrucciones ficticias en línea y alimentado la desinformación en medio de las tensiones geopolíticas globales.

Google avisará si las publicidades fueron creadas con inteligencia artificial

En una actualización oficial, Google aclaró que las representaciones visuales generadas por el modelo no estaban destinadas a su publicación en la base de datos cartográfica pública principal y que, además, llevaban una marca de agua que certificaba su origen sintético.

Ahora, según se informó, se espera la integración de filtros y sistemas de seguridad más estrictos, ante la necesidad de preservar la credibilidad de los datos espaciales proporcionados por la plataforma.

FUENTE: Agencia NA

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