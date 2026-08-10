Construir en San Juan aumentó 2,09% y el metro cuadrado llegó a $1,66 millones

Con estos números, construir una vivienda completa de referencia en San Juan requiere más de $128 millones. El costo estimado llegó en agosto a $128.389.804,31, frente a los $125.756.601,22 que se necesitaban el mes anterior.

Uno de los datos más destacados del informe aparece al analizar qué componentes explican el costo de construcción. Entre julio y agosto, la mano de obra aumentó un 2%, mientras que los materiales registraron una suba del 2,21%. La diferencia es mucho menor a la que históricamente se observaba en la composición del costo de una vivienda.

De acuerdo con CIRCOT, durante años la relación estuvo fuertemente inclinada hacia los materiales, con una participación cercana al 80% frente al 20% de la mano de obra. Ahora, el escenario cambió de manera significativa.

Actualmente, la mano de obra representa el 52,34% del costo total del proyecto, mientras que los materiales tienen una incidencia del 47,66%. El cambio está relacionado, entre otros factores, con la actualización de los salarios del sector y el blanqueo de sumas que anteriormente tenían carácter no remunerativo.

Cuánto aumentó construir en el último año

El informe también permite observar la evolución del costo en períodos más largos. Entre agosto de 2025 y agosto de 2026, el Índice CIRCOT acumuló una variación del 26,29%. Si la comparación se realiza con enero de 2025, el incremento alcanza el 19,04%.

El comportamiento del último mes vuelve a mostrar que el costo de construir continúa en movimiento, aunque con una incidencia cada vez mayor de los salarios dentro del presupuesto necesario para levantar una vivienda.

Qué vivienda toma como referencia el Índice CIRCOT

Para elaborar sus cálculos, CIRCOT utiliza como modelo una vivienda tipo FONAVI de 77,10 metros cuadrados cubiertos, correspondiente a un conjunto de 100 unidades habitacionales. El cálculo contempla el costo directo de la obra, compuesto principalmente por materiales y mano de obra, y también incorpora costos indirectos.

Entre estos últimos se encuentran el funcionamiento del obrador, mantenimiento de equipos, desgaste de herramientas, servicios, impuestos nacionales, provinciales y municipales, gastos generales, costos financieros y utilidades.

Por eso, el valor informado por CIRCOT funciona como una referencia del costo de construcción en San Juan, mientras que el monto final de una obra particular puede variar según sus características, ubicación, empresa y terminaciones.