"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > rutas

Alerta en las rutas de San Juan: piden precaución por hielo, niebla y lloviznas

Todas las rutas nacionales de la provincia están transitables, pero el organismo advirtió por calzada congelada durante la mañana.

Vialidad Nacional San Juan emitió su reporte oficial de las 06:00 de este lunes 10 de agosto, informando que todas las rutas de la red federal en la provincia se encuentran transitables, aunque con máxima precaución. La presencia de calzada congelada, neblina y lloviznas aisladas condiciona el tránsito, aunque se prevé que los fenómenos disminuyan con el correr de las horas.

Estado de las rutas nacionales tramo por tramo

  • RN 149 (Calingasta e Iglesia): Transitable con precaución. Posibilidad de calzada congelada, neblina y lloviznas aisladas.

  • RN 150 (Jáchal - Rodeo y Jáchal - Valle Fértil): Transitable con precaución por calzada congelada, neblina y lloviznas.

  • RN 40 Norte (San Juan - Jáchal y Jáchal - La Rioja): Transitable con precaución por hielo en la calzada y neblina.

  • RN 141 (San Juan - La Rioja): Transitable con precaución. Alerta por calzada congelada y neblina.

  • RN 20 (San Juan - San Luis): Transitable con precaución por hielo, neblina y lloviznas aisladas.

  • RN 40 Sur (San Juan - Mendoza): Transitable con precaución por calzada congelada y neblina.

  • RN A014 (Autopista de Circunvalación): Transitable con precaución por niebla y presencia de hielo.

  • RN 153 (Sarmiento, Los Berros, Pedernal): Transitable con precaución por neblina y lloviznas aisladas.

Recomendaciones oficiales para evitar accidentes

Te puede interesar...

Ante las condiciones climáticas de la jornada, Vialidad Nacional difundió una serie de pautas de seguridad para los conductores:

  • Por calzada congelada: Reducir la velocidad drásticamente y mantener una marcha constante. No realizar frenadas ni maniobras bruscas. Triplicar la distancia de seguridad con el vehículo que antecede y extremar la atención en puentes o zonas de sombra.

  • Por neblina: Circular con luces bajas obligatorias o faros antiniebla. No encender las luces altas porque encandilan al reflejarse en las gotas. Prohibido usar balizas mientras el vehículo esté en movimiento. Guiarse por la línea blanca del margen derecho de la calzada.

  • Por llovizna: Prestar atención al asfalto húmedo durante las primeras gotas, ya que la mezcla con polvo y aceite genera una superficie muy resbaladiza. Verificar el correcto funcionamiento de los limpiaparabrisas.

Temas

Te puede interesar