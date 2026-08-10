Alerta en las rutas de San Juan: piden precaución por hielo, niebla y lloviznas

Vialidad Nacional San Juan emitió su reporte oficial de las 06:00 de este lunes 10 de agosto, informando que todas las rutas de la red federal en la provincia se encuentran transitables, aunque con máxima precaución. La presencia de calzada congelada, neblina y lloviznas aisladas condiciona el tránsito, aunque se prevé que los fenómenos disminuyan con el correr de las horas.