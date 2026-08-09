¿Te cuesta decir qué no?: señales de que decir siempre que sí te está pasando factura

Hay personas que crecieron asociando el cariño y el reconocimiento con estar permanentemente al servicio de los demás. Así, ayudar, resolver y estar disponibles para todo se convierte casi en una condición para sentirse queridos o incluidos.

El problema aparece cuando esa lógica continúa en la vida adulta. Decir que no puede sentirse como perder el lugar que se ocupa en el vínculo.

Yáñez advierte sobre una idea particularmente interesante: la de estar “demasiado disponible”. Cuando alguien siempre dice que sí, el entorno puede acostumbrarse a esa disponibilidad y dejar de valorarla como algo excepcional.

La necesidad de sentirse indispensable

Otra de las trampas aparece cuando la persona construye parte de su identidad alrededor de ser necesaria para los demás.

Sentirse indispensable puede resultar gratificante. Resolver los problemas ajenos, estar siempre dispuesto y convertirse en la persona a la que todos recurren puede generar una sensación de reconocimiento. Pero existe un costo: mientras más energía se pone en los demás, menos queda para uno mismo.

La especialista utiliza una imagen contundente: una persona que funciona como una especie de farmacia abierta las 24 horas para todo el mundo puede terminar agotada y con consecuencias físicas o emocionales.

¿Por qué decir que no genera culpa?

La neuropsicóloga española Alba Cardalda apunta a otro origen: la educación y los mandatos sociales. Muchas personas aprendieron desde pequeñas a complacer, a priorizar las necesidades ajenas y a evitar generar conflictos. En ese contexto, una negativa puede sentirse como egoísmo.

El problema es que rechazar algo que no queremos hacer no necesariamente significa rechazar al otro. Por el contrario, los especialistas sostienen que poder expresar una negativa de manera respetuosa es una forma de honestidad y también de autocuidado.

El cuerpo también puede pasar factura

Decir que sí de manera constante no es una decisión aislada. Son pequeñas elecciones que pueden acumularse.

Aceptar compromisos que no se desean, asumir tareas para las que no hay tiempo o postergar permanentemente las propias necesidades puede generar agotamiento, estrés, ansiedad y resentimiento.

Además, pasar por alto lo que uno quiere también puede afectar la autoestima. La persona empieza a acostumbrarse a colocarse siempre en segundo plano. Y hay una paradoja: intentar evitar conflictos mediante el “sí” permanente puede terminar deteriorando justamente los vínculos que se buscaba proteger.

Cómo empezar a decir que no sin sentirse culpable

No hace falta convertirse de un día para otro en una persona que rechaza todo. Los especialistas proponen empezar de manera gradual.

Reconocer el límite. Antes de responder automáticamente, detenerse unos segundos y preguntarse si realmente se quiere hacer aquello que se está aceptando.

No confundir límite con rechazo. Decir que no a una propuesta no significa necesariamente decirle que no a la persona.

Empezar de a poco. Si existe mucho miedo o culpa, se pueden practicar pequeñas negativas en situaciones cotidianas.

Ser asertivo. No hace falta responder de manera agresiva. Un límite puede expresarse con claridad y respeto.

Distinguir qué se puede negociar y qué no. Conocerse también implica saber en qué situaciones se puede ceder y cuáles afectan directamente el bienestar personal.

Al final, decir que no no necesariamente significa cerrar una puerta. Muchas veces significa algo bastante más sencillo: dejar de abrir todas las puertas para los demás y empezar a cuidar también la propia.