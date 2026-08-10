El grave episodio ocurrido en la Pampa del Leoncito sumó en las últimas horas un fuerte repudio institucional. Luego de que una camioneta 4x2 quedara completamente encajada tras ingresar unos 1,5 kilómetros al interior del emblemático suelo calingastino, el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, calificó lo sucedido como "penoso y preocupante" y advirtió sobre el irreversible impacto generado en el lugar.
"Para que se recupere la Pampa del Leoncito van a necesitar que pasen 100 años"
El intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, expresó su indignación por el grave daño ambiental provocado por un mendocino en la Pampa del Leoncito.