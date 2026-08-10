"Para que se recupere la Pampa del Leoncito van a necesitar que pasen 100 años"

En ese sentido, adelantó que articularán acciones con el Poder Legislativo provincial: "Vamos a pedir al diputado departamental que tome la iniciativa y presente un proyecto para que se modifiquen las sanciones".

Operativo, custodia y el dilema de la extracción

El hecho comenzó cuando el vehículo avanzó más de un kilómetro y medio sobre la superficie protegida hasta quedar atrapado. Personal de la Comisaría 33ª de Barreal, Bomberos y la Secretaría de Estado de Ambiente intervinieron en el lugar, aunque los intentos iniciales por retirar la movilidad debieron suspenderse: el uso de otros vehículos, motos o maniobras de tracción corren el riesgo de agrandar la superficie afectada y profundizar las huellas de 25 centímetros.

Actualmente, la camioneta permanece bajo custodia policial en el lugar mientras el expediente se tramita en el Juzgado de Paz Letrado de Calingasta. Las autoridades judiciales y los organismos de Patrimonio de la Provincia analizan la estrategia de extracción, evaluando incluso la posibilidad de esperar hasta dos meses a que el terreno se seque por completo para evitar convertir la infracción en un desastre ambiental aún mayor.