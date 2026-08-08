Día del Gato: por qué se conmemora cada 8 de agosto y cuál es su significado

El Día Internacional del Gato se celebra cada 8 de agosto. La fecha fue establecida en 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) y otros grupos defensores de los derechos de los animales.

El objetivo de elegir esta fecha es recordar que, aunque los gatos son adorables mascotas, también pueden ser una amenaza para la vida silvestre si no se los cuida de la forma adecuada y, por eso, necesitan una especial atención.

Cuál es el origen del Día del Gato

El Día Internacional del Gato se celebra para destacar la importancia del bienestar de los gatos y fomentar un mayor respeto.

Esta fecha está dedicada a celebrar la relación única que existe entre los gatos y sus dueños, promoviendo una atención responsable que cubra todas sus necesidades.

Este día no solo es un tributo a la conexión que compartimos con nuestros felinos, sino también un llamado a protegerlos y cuidarlos de la mejor manera posible.