La picante confesión de Moria Casán: "Me pongo esperma de..."

Fue entonces que Moria, sin ningún tipo de filtro, no dudó en revelar el particular tratamiento que utiliza para cuidar su rostro: "Te dije que me pongo esperma de salmón", respondió, dejando a todos los integrantes de la mesa completamente sorprendidos. La confesión generó un revuelo inmediato entre los invitados: Natalia Oreiro reaccionó entre risas con un contundente "¿Qué?", mientras que Adrián Suar intentó ponerle un freno al intercambio: "No, no, un segundito. Paremos", lanzó, visiblemente desconcertado.

Lejos de terminar ahí, la diva decidió ir un paso más allá y le ofreció a Mirtha probar el tratamiento con esa propuesta. Entre risas, la conductora descartó rápidamente la invitación con un escueto "No, no", dejando en claro que por ahora no piensa incorporar el llamativo tratamiento a su rutina de belleza. Moria aprovechó entonces para recordar que la conductora lleva años destacando su piel: "Ella me felicitó, me llamó a mi casa y me felicitó por la piel", cerró Casán, en medio de un intercambio de piropos entre ambas.