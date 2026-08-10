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La picante confesión de Moria Casán: "Me pongo esperma de..."

Moria Casán descolocó a todos en la mesa de Mirtha Legrand al contar su secreto para una piel perfecta.

Mirtha Legrand volvió a quedar fascinada con la piel de Moria Casán y, fiel a su estilo, no dudó en preguntarle cuál era su secreto para lucir tan radiante. Todo ocurrió durante una nueva emisión de La Noche de Mirtha (El Trece), cuando la conductora observó detenidamente a su invitada: "Estoy mirando tu piel. ¡Qué piel que tenés!", le dijo.

Fue entonces que Moria, sin ningún tipo de filtro, no dudó en revelar el particular tratamiento que utiliza para cuidar su rostro: "Te dije que me pongo esperma de salmón", respondió, dejando a todos los integrantes de la mesa completamente sorprendidos. La confesión generó un revuelo inmediato entre los invitados: Natalia Oreiro reaccionó entre risas con un contundente "¿Qué?", mientras que Adrián Suar intentó ponerle un freno al intercambio: "No, no, un segundito. Paremos", lanzó, visiblemente desconcertado.

Lejos de terminar ahí, la diva decidió ir un paso más allá y le ofreció a Mirtha probar el tratamiento con esa propuesta. Entre risas, la conductora descartó rápidamente la invitación con un escueto "No, no", dejando en claro que por ahora no piensa incorporar el llamativo tratamiento a su rutina de belleza. Moria aprovechó entonces para recordar que la conductora lleva años destacando su piel: "Ella me felicitó, me llamó a mi casa y me felicitó por la piel", cerró Casán, en medio de un intercambio de piropos entre ambas.

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Cuándo estrena la serie sobre la vida de Moria Casán

Netflix confirmó que Moria, la serie biográfica sobre la vida de la diva, se estrenará el 14 de agosto de 2026 en todo el mundo, apenas dos días antes de que Casán cumpla 80 años. La producción, dirigida por Javier Van de Couter y realizada por About Entertainment, recorre distintas etapas de la carrera de "La One" a través de tres actrices: Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, cada una a cargo de un momento diferente de su historia.

FUENTE: Primicias YA

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