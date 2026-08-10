Cuatro detenidos y dos prófugos por el ataque que dejó a un hombre con un pulmón perforado

Uno de ellos tuvo lugar en una vivienda de la manzana 7 del barrio La Estación, donde fue detenido Daniel Sebastián Molina, de 32 años, conocido como “Pelado”. En el domicilio secuestraron un teléfono celular, un arma blanca tipo faja y un caño metálico de unos 40 centímetros.

Los elementos fueron puestos a disposición de la Justicia y serán peritados para determinar si tuvieron relación con la agresión.

La investigación también llevó a los efectivos hasta el barrio Nuevo Cuyo, en Rivadavia. Allí fueron detenidos Valeria del Milagro Argañaraz, de 32 años, y Antonio Emanuel Argañaraz, de 36, conocido como “El Chiquito”. A ambos les secuestraron sus teléfonos celulares.

A estos tres detenidos se suma Carlos Alejandro Oro, quien había sido aprehendido el mismo día de la agresión. De esta manera, son cuatro los sospechosos que quedaron a disposición de la Justicia.

Mientras avanzaban los allanamientos, los investigadores también fueron detrás de Maximiliano Javier Oro Heredia y Brenda Abigail Elizondo. Ambos eran buscados en una vivienda del barrio La Estación, Sector 1, pero no fueron encontrados. Por este motivo, quedaron incluidos en la orden del día con pedido de captura.

La causa está caratulada como lesiones graves en riña y ahora la Justicia deberá determinar qué grado de responsabilidad tuvo cada uno de los sospechosos en el ataque. Los cuatro detenidos permanecen a disposición judicial y se espera que atraviesen las correspondientes audiencias de formalización.