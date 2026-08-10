El dólar blue se mantiene en San Juan, pero subió en la compra: a cuánto cerró

De esta manera, el precio de venta permanece en el mismo valor con el que terminó la semana pasada, aunque el precio de compra avanzó $10. El viernes, el blue había cerrado en $1.460 para la compra y $1.560 para la venta.

Cómo cotiza el dólar a nivel nacional

En el mercado nacional, las cotizaciones muestran valores diferentes. El dólar oficial se ubicaba en torno a $1.469,22 para la compra y $1.520,49 para la venta, mientras que el dólar del Banco Nación operaba a $1.470 y $1.520, respectivamente.