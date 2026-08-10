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El dólar blue se mantiene en San Juan, pero subió en la compra: a cuánto cerró

El dólar blue arrancó este lunes en San Juan a $1.560 para la venta y $1.470 para la compra. El viernes había cerrado en $1.560 y $1.460, respectivamente.

El dólar blue comenzó este lunes 10 de agosto con una leve suba en el precio de compra en San Juan, mientras que el valor de venta se mantuvo sin cambios respecto del cierre del viernes. Según la cotización registrada a las 14:04, la divisa informal se consigue a $1.470 para la compra y $1.560 para la venta en el mercado sanjuanino.

De esta manera, el precio de venta permanece en el mismo valor con el que terminó la semana pasada, aunque el precio de compra avanzó $10. El viernes, el blue había cerrado en $1.460 para la compra y $1.560 para la venta.

Cómo cotiza el dólar a nivel nacional

En el mercado nacional, las cotizaciones muestran valores diferentes. El dólar oficial se ubicaba en torno a $1.469,22 para la compra y $1.520,49 para la venta, mientras que el dólar del Banco Nación operaba a $1.470 y $1.520, respectivamente.

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Por su parte, el dólar MEP se mantenía en torno a los $1.525, mientras que el contado con liquidación (CCL) alcanzaba los $1.585,75. El dólar blue nacional registraba una cotización de $1.515 para la compra y $1.535 para la venta, con una variación positiva del 0,66%.

Así, el mercado cambiario inició la semana con movimientos acotados, mientras en San Juan el blue mantuvo el valor de venta y recuperó $10 en la punta compradora.

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