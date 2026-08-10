El dólar blue comenzó este lunes 10 de agosto con una leve suba en el precio de compra en San Juan, mientras que el valor de venta se mantuvo sin cambios respecto del cierre del viernes. Según la cotización registrada a las 14:04, la divisa informal se consigue a $1.470 para la compra y $1.560 para la venta en el mercado sanjuanino.
El dólar blue se mantiene en San Juan, pero subió en la compra: a cuánto cerró
El dólar blue arrancó este lunes en San Juan a $1.560 para la venta y $1.470 para la compra. El viernes había cerrado en $1.560 y $1.460, respectivamente.