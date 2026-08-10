Quién es la dueña de la camioneta que causó un grave daño en El Leoncito

Pese a figurar como la propietaria registrada del vehículo, las fuentes vinculadas al caso confirmaron que la mujer no se encontraba presente en el momento del incidente. Quienes maniobraban la camioneta y provocaron las profundas huellas de hasta 25 centímetros sobre la superficie helada eran dos hombres, también oriundos de Mendoza, que intentaban rescatar el rodado antes de la intervención policial.

Novedades sobre multas y acciones judiciales

Se espera que en el transcurso de esta semana haya resoluciones y definiciones claves respecto a las sanciones económicas y administrativas. El expediente, instruido inicialmente por la Comisaría 33ª de Barreal, ya se encuentra a disposición del Juzgado de Paz Letrado de Calingasta, en coordinación con la Secretaría de Estado de Ambiente.