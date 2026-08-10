Las investigaciones judiciales e institucionales tras el grave daño ambiental ocasionado en la Pampa del Leoncito arrojaron avances sobre la titularidad del vehículo involucrado. Según los datos del registro vehicular, la camioneta Toyota 4x2 que quedó atrapada tras ingresar 1,5 kilómetros al interior del Barreal Blanco pertenece a María del Carmen Valerio Barroso, con domicilio fijado en la localidad de Godoy Cruz, provincia de Mendoza.
Quién es la dueña de la camioneta que causó un grave daño en El Leoncito
El vehículo encajado en la Pampa del Leoncito está a nombre de una mujer radicada en Mendoza, aunque no se encontraba en el lugar al momento del hecho. La Justicia avanza para definir la sanción.