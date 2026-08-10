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Quién es la dueña de la camioneta que causó un grave daño en El Leoncito

El vehículo encajado en la Pampa del Leoncito está a nombre de una mujer radicada en Mendoza, aunque no se encontraba en el lugar al momento del hecho. La Justicia avanza para definir la sanción.

Las investigaciones judiciales e institucionales tras el grave daño ambiental ocasionado en la Pampa del Leoncito arrojaron avances sobre la titularidad del vehículo involucrado. Según los datos del registro vehicular, la camioneta Toyota 4x2 que quedó atrapada tras ingresar 1,5 kilómetros al interior del Barreal Blanco pertenece a María del Carmen Valerio Barroso, con domicilio fijado en la localidad de Godoy Cruz, provincia de Mendoza.

Pese a figurar como la propietaria registrada del vehículo, las fuentes vinculadas al caso confirmaron que la mujer no se encontraba presente en el momento del incidente. Quienes maniobraban la camioneta y provocaron las profundas huellas de hasta 25 centímetros sobre la superficie helada eran dos hombres, también oriundos de Mendoza, que intentaban rescatar el rodado antes de la intervención policial.

Novedades sobre multas y acciones judiciales

Se espera que en el transcurso de esta semana haya resoluciones y definiciones claves respecto a las sanciones económicas y administrativas. El expediente, instruido inicialmente por la Comisaría 33ª de Barreal, ya se encuentra a disposición del Juzgado de Paz Letrado de Calingasta, en coordinación con la Secretaría de Estado de Ambiente.

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Sobre el caso pesan actualmente dos denuncias: una impulsada por el municipio conducido por el intendente Sebastián Carbajal —quien anticipó la intención de llevar la causa a la vía penal— y otra presentada por la empresa prestadora de servicios de carrovelismo en la zona.

En paralelo, las autoridades continúan evaluando la logística para la extracción de la movilidad sin agravar las marcas en el suelo, mientras la camioneta permanece bajo custodia policial en el área protegida.

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