Lámparas de sal, cuáles son los beneficios en el hogar

FUENTE: DiarioUno
Consejos para usar las lámparas de sal de forma segura y que su uso de beneficios
Todos los elementos decorativos que tengas en tu casa pueden tener un objetivo en particular. La lámpara de sal, por ejemplo, tiene beneficios, pero su presencia va mucho más allá de lo que todos creen. Su potencial energético debe aprovecharse usándolo en los lugares donde la abundancia lo requiera y con un cuidado específico.
Por esta razón, a la hora de darle uso es muy importante tener todos los cuidados necesarios para evitar que se rompa y deje de servir para atraer abundancia al hogar.
- Primero, al comprar una lámpara, el producto auténtico debe tener la etiqueta de seguridad que indica que el cableado ha sido inspeccionado para garantizar su seguridad.
- El interruptor regulador de intensidad y el cableado deben estar bien sujetos, no sueltos.
- Es recomendable asegurarse de que la bombilla no toque ninguna parte de la roca.
Este tipo de lámpara debe usarse considerando los cuidados necesarios para realmente obtener beneficios.
- Hay que tener en cuenta su ubicación dentro de la casa, ya que por la seguridad de los niños y las mascotas no debe estar a su alcance.
- La superficie donde se coloque debe ser estable y segura.
- Prendé la lámpara a diario, al menos 8 horas, para asegurarte de que no se acumule agua.
- Es importante no usar agua para limpiarlas, ya que podría disolver la sal.
- No las pongas en baños ni en sitios muy húmedos, ya que la sal puede derretirse o causar un cortocircuito.