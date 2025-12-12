Un nuevo parte médico puso en pausa la causa por el ataque a Rodríguez

En paralelo, la familia de Rodríguez había manifestado su intención de avanzar con un juicio abreviado, teniendo en cuenta las penas en expectativa: 14 años para uno de los imputados y 12 y 10 años para los restantes.

Salica explicó que esa alternativa había sido evaluada por el impacto emocional que implicaba atravesar un debate oral: “Era lo mejor para no verse expuestos nuevamente a enfrentar a los delincuentes y a todo lo que implica un juicio público”, señaló.

El nuevo parte médico que cambió los tiempos

Cuando todo estaba dispuesto para realizar la audiencia, una hora antes surgió la información de un nuevo informe médico. Rodríguez había sido trasladado al Hospital Italiano tras sufrir una hemorragia interna, complicación propia de su cuadro clínico.

Ante ese escenario, la fiscalía decidió frenar cualquier acuerdo hasta contar con la actualización oficial del estado de salud. “Hasta que no nos pasen el nuevo informe no vamos a darle cierre a esta causa de ninguna manera”, remarcó Salica.

El informe fue solicitado formalmente al centro de salud porteño y su análisis resultó clave para definir el rumbo del proceso.

Uno de los factores centrales fue el vencimiento de la prisión preventiva de los imputados, previsto para el 8 de enero. Por ese motivo, cualquier definición debía adoptarse antes de fin de año. La fiscal anticipó que, en caso de no avanzar con el juicio abreviado y optar por un debate oral, se solicitaría la prórroga de la prisión preventiva para garantizar la continuidad del proceso.

La definición, estimó Salica, se produciría “entre lunes y martes” de la semana siguiente, una vez recibido y evaluado el nuevo parte médico.

La calificación legal y una investigación abierta

Salica recordó que la causa se inició bajo la figura de tentativa de homicidio criminis causa, pero luego fue recalificada como robo triplemente agravado, una figura con mayor escala penal.

Ese cambio se produjo tras la declaración videograbada de Rodríguez en julio, cuando pudo relatar detalles que confirmaron el robo como móvil del ataque.

image

En el expediente había cinco imputados:

Tres como autores materiales.

Dos como encubridores, por haber colaborado en la fuga frustrada por la rápida intervención policial.

No obstante, la fiscal aclaró que la investigación continuó abierta respecto de un posible autor intelectual o “marcador”. “Seguramente lo hay. Falta determinar quién fue. Creemos que la información salió desde adentro del penal”, sostuvo, al recordar antecedentes similares.

El violento asalto

El hecho ocurrió el 21 de mayo, alrededor de las 03.17, en el barrio privado San Juan de los Olivos, en Rawson. Los delincuentes ingresaron armados tras cortar un cerco perimetral.

Según la acusación, Sebastián Andrés Aguirre le disparó a quemarropa a Rodríguez al sorprenderlo dentro de la vivienda, provocándole una grave lesión en la médula espinal que lo dejó cuadripléjico. Durante el asalto, otros integrantes del grupo golpearon a su esposa y huyeron con $15.000.

La investigación avanzó con rapidez tras identificar la Renault Kangoo utilizada y analizar los celulares secuestrados. Entre los mensajes incorporados a la causa, uno de Aguirre decía: “Yo anoche casi le he metido un tiro en la cabeza a un hombre. Casi mato una persona anoche. Barrio Los Olivos”.

image

En paralelo, amigos y familiares del empresario lanzaron una campaña urgente para conseguir donantes de sangre en la Ciudad de Buenos Aires, mientras su evolución seguía siendo monitoreada.

Desde Tribunales indicaron que el proceso no avanzaría hasta contar con certezas sobre el estado de salud de Rodríguez, dado que un eventual desenlace fatal modificaría de inmediato la calificación penal y el curso de la causa.