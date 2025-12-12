Inauguraron la esquina de Charly García y renombraron en su honor una estación

Asimismo, en la esquina de Coronel Díaz y Santa Fe se colocaron intervenciones urbanas como pasos peatonales en forma de teclas de piano, señalización e impresiones fotográficas en kioscos y paradas de colectivo con imágenes tomadas por Gabriel Rocca.

El segundo hito consiste en el cambio de denominación de la estación Bulnes de la línea D, que desde ahora sumará el nombre Esquina Charly García. El alma mater del proyecto detalló que se iniciará un proceso de transformación visual que se completará con intervenciones que se añadirán durante los próximos días.

image

El tercer vértice contempló desde las 17, a modo de acto central y con banda en vivo, la inauguración de un mural en la terraza de Palermo Off, en Arenales 3339. La obra está realizada en venecitas, para garantizar mayor durabilidad, mide 5,50 por 4,50 metros y reproduce una imagen del músico basada en fotografías de Rocca.

Cabrera recordó que el lugar elegido para el mural funcionó décadas atrás como Paseo del Sol y albergó el bar Planeta Júpiter, frecuentado por Charly y escenario de presentaciones durante los ciclos Casandra Lange y Say No More. Destacó, además, que la obra busca recuperar ese valor simbólico en la historia musical porteña.

La ceremonia cerró con un recital del grupo Beats Modernos, integrado por Fabián Quintiero, Fernando Samalea y Rosario Ortega. También participan invitados como Alfie Martins y los músicos chilenos Kiuge Hayashida y Toño Silva, quienes acompañan el homenaje al autor de algunos de los temas más emblemáticos de la historia del rock nacional.