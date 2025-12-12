Inauguraron la esquina de Charly García y renombraron en su honor una estación
La Ciudad llevó adelante este domingo un homenaje integral al músico, con una ceremonia en el cruce de Santa Fe y Coronel Díaz, el descubrimiento de una placa y la presentación de un mural en una terraza cercana.
La Ciudad de Buenos Aires vivió un día muy especial este domingo, cuando se llevaron adelante una serie de homenajes ligados a la inauguración de la Esquina Charly García en el barrio de Palermo, en torno al edificio en el que vive el músico y en el que pasó gran parte de su carrera. Los eventosincluyeron el descubrimiento de una placa en el lugar, así como la presentación de un mural y el nombramiento de una estación de subte la Línea D en su honor.
Como primer punto, en el cruce de las avenidas Santa Fe y Coronel Díaz, con concurrencia de seguidores del artista y funcionarios porteños, a las 11 se llevó a cabo la revelación de la mencionadaplaca como un "homenaje al artista fundamental de la música argentina e ícono de la cultura, en reconocimiento a su legado que trasciende generaciones".
El impulsor del proyecto, Mariano Cabrera, explicó que la iniciativa comenzó a gestarse tras crear en 2023 el "Charly García Corner" en Nueva York y que luego buscó replicarlo en Buenos Aires. Señaló que planeaba hacerlo el año pasado, pero necesitó más tiempo para completar la propuesta y oficializar un sitio que los fans ya identificaban como referencia histórica. En diálogo con la prensa, durante el evento porteño, expresó que se trata de "un trabajo repleto de amor por Charly". "Es para perpetuar el cariño que le tenemos", reflexionó.
Asimismo, en la esquina de Coronel Díaz y Santa Fe se colocaron intervenciones urbanas como pasos peatonales en forma de teclas de piano, señalización e impresiones fotográficas en kioscos y paradas de colectivo con imágenes tomadas por Gabriel Rocca.
El segundo hito consiste en el cambio de denominación de la estación Bulnes de la línea D, que desde ahora sumará el nombre Esquina Charly García. El alma mater del proyecto detalló que se iniciará un proceso de transformación visual que se completará con intervenciones que se añadirán durante los próximos días.
El tercer vértice contempló desde las 17, a modo de acto central y con banda en vivo, la inauguración de un mural en la terraza de Palermo Off, en Arenales 3339. La obra está realizada en venecitas, para garantizar mayor durabilidad, mide 5,50 por 4,50 metros y reproduce una imagen del músico basada en fotografías de Rocca.
Cabrera recordó que el lugar elegido para el mural funcionó décadas atrás como Paseo del Sol y albergó el bar Planeta Júpiter, frecuentado por Charly y escenario de presentaciones durante los ciclos Casandra Lange y Say No More. Destacó, además, que la obra busca recuperar ese valor simbólico en la historia musical porteña.
La ceremonia cerró con un recital del grupo Beats Modernos, integrado por Fabián Quintiero, Fernando Samalea y Rosario Ortega. También participan invitados como Alfie Martins y los músicos chilenos Kiuge Hayashida y Toño Silva, quienes acompañan el homenaje al autor de algunos de los temas más emblemáticos de la historia del rock nacional.