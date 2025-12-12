San Juan en los ojos de Marley: "Siempre la veo cada vez más linda"

En el paseo no faltaron anécdotas con los sanjuaninos. Marley contó que, mientras buscaban un lugar para tomar algo, terminaron siendo invitados por la gente, un gesto que volvió a remarcar la hospitalidad local. “La gente muy amable, nos invitaron a tomar algo”, señaló.

Su relación con la provincia no se limita a lo personal. Vino en varias oportunidades por la Fiesta Nacional del Sol y por sus programas de televisión, y aseguró que cada vez que regresa la nota distinta. “Siempre la veo cada vez más linda”, afirmó. Además, elogió la magnitud del evento más importante de San Juan. “Siempre me parecen shows tan impactantes, es increíble la producción que ponen ahí”, destacó.

Con la experiencia de haber recorrido gran parte del mundo, Marley se mostró particularmente entusiasmado con la posibilidad de volver a mostrar San Juan en la pantalla. Confirmó que está en carpeta realizar un nuevo “Por el mundo” en la provincia en 2026, una idea que ya genera expectativas. “Ahora creo que pronto vamos a hacer otro programa, ojalá la vuelva a recorrer”, adelantó, dejando abierta la incógnita sobre quién lo acompañará esta vez.

En lo personal, el conductor contó que sus hijos, Mirko y Milenka, se quedaron al cuidado de su abuela y su tío, y que Mirko está especialmente entusiasmado con el Mundial. Además, reveló que en los próximos días viajará a Madrid para ver a Ricardo Montaner, sumando más movimiento a su agenda.

Entre recuerdos, caminatas bajo el sol y proyectos futuros, Marley volvió a mostrar que su vínculo con San Juan no es circunstancial. Es una historia que empezó en la juventud, se consolidó con los años y que, todo indica, volverá a escribirse frente a las cámaras.