San Juan en los ojos de Marley: "Siempre la veo cada vez más linda"

De paso por la provincia para conducir un evento, Marley recorrió la ciudad, recordó su juventud, elogió el clima y dejó abierta la puerta a volver con un programa en 2026.

Marley volvió a San Juan una vez más, esta vez para conducir un evento, pero también para reencontrarse con una provincia que conoce desde muy joven y con la que mantiene un vínculo especial. No fue una visita apurada: aprovechó la siesta para caminar, recorrer lugares emblemáticos y revivir recuerdos de una etapa poco conocida de su vida.

No es la primera vez que pisa suelo sanjuanino. De hecho, contó que llegó por primera vez cuando tenía apenas 19 años y que vivió un mes en la provincia, mientras realizaba prácticas hoteleras. “Yo viví un mes acá porque hice prácticas hoteleras y estuve viviendo en el Nogaró San Juan”, recordó, al tiempo que intentaba ubicar el antiguo hotel, hoy con otro nombre. Ese recuerdo lo llevó nuevamente hasta la zona de la estación de trenes, un lugar cargado de significado personal. “Fue donde yo llegué cuando tenía 19 años”, relató.

Durante la recorrida, Marley salió a caminar acompañado por un primo, repitiendo una costumbre de aquellos años. “Siempre salía a caminar en la hora de la siesta y nunca había nadie. Hoy hicimos lo mismo”, dijo entre risas, aunque admitió que el calor fue intenso. Aun así, marcó una diferencia clave con otras ciudades del país. “Es un calor seco, distinto al de Buenos Aires que es húmedo y más insoportable”, explicó, destacando que ese detalle permite sobrellevar mejor las altas temperaturas.

En el paseo no faltaron anécdotas con los sanjuaninos. Marley contó que, mientras buscaban un lugar para tomar algo, terminaron siendo invitados por la gente, un gesto que volvió a remarcar la hospitalidad local. “La gente muy amable, nos invitaron a tomar algo”, señaló.

Su relación con la provincia no se limita a lo personal. Vino en varias oportunidades por la Fiesta Nacional del Sol y por sus programas de televisión, y aseguró que cada vez que regresa la nota distinta. “Siempre la veo cada vez más linda”, afirmó. Además, elogió la magnitud del evento más importante de San Juan. “Siempre me parecen shows tan impactantes, es increíble la producción que ponen ahí”, destacó.

Con la experiencia de haber recorrido gran parte del mundo, Marley se mostró particularmente entusiasmado con la posibilidad de volver a mostrar San Juan en la pantalla. Confirmó que está en carpeta realizar un nuevo “Por el mundo” en la provincia en 2026, una idea que ya genera expectativas. “Ahora creo que pronto vamos a hacer otro programa, ojalá la vuelva a recorrer”, adelantó, dejando abierta la incógnita sobre quién lo acompañará esta vez.

En lo personal, el conductor contó que sus hijos, Mirko y Milenka, se quedaron al cuidado de su abuela y su tío, y que Mirko está especialmente entusiasmado con el Mundial. Además, reveló que en los próximos días viajará a Madrid para ver a Ricardo Montaner, sumando más movimiento a su agenda.

Entre recuerdos, caminatas bajo el sol y proyectos futuros, Marley volvió a mostrar que su vínculo con San Juan no es circunstancial. Es una historia que empezó en la juventud, se consolidó con los años y que, todo indica, volverá a escribirse frente a las cámaras.

