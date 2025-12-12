El reciente caso de Mendoza, donde diez padres fueron denunciados por no cumplir con el calendario obligatorio de vacunación, abrió nuevamente un debate que parecía saldado: ¿qué hacer ante quienes se niegan a vacunar a sus hijos? En ese contexto, la diputada nacional Nancy Picón, de Producción y Trabajo, volvió a defender el proyecto que presentó en 2024 para endurecer las sanciones contra las familias que incumplan la ley.
Picón propuso castigos para quienes no completen el calendario obligatorio
