"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Nancy Picón

Picón propuso castigos para quienes no completen el calendario obligatorio

Tras el caso de Mendoza, donde diez padres fueron denunciados por no completar el calendario obligatorio de vacunación, la diputada nacional Nancy Picón volvió a poner en agenda su proyecto para endurecer multas y reforzar controles.

El reciente caso de Mendoza, donde diez padres fueron denunciados por no cumplir con el calendario obligatorio de vacunación, abrió nuevamente un debate que parecía saldado: ¿qué hacer ante quienes se niegan a vacunar a sus hijos? En ese contexto, la diputada nacional Nancy Picón, de Producción y Trabajo, volvió a defender el proyecto que presentó en 2024 para endurecer las sanciones contra las familias que incumplan la ley.

Es una total irresponsabilidad no vacunar a los chicos. Ellos no pueden decidir y terminan siendo víctimas de enfermedades que hace años estaban controladas”, sostuvo Picón en radio Sarmiento. La legisladora remarcó que los recientes brotes de tos convulsa y sarampión encendieron todas las alarmas: “En Argentina volvieron a morir bebés por tos convulsa, algo impensado hace algunos años”.

El proyecto de Picón plantea no solo avanzar penalmente —algo que ya está contemplado en la normativa vigente y que aplicó la justicia mendocina— sino sumar multas que irían de 50 a 500 Unidades Fiscales, lo que hoy podría equivaler a montos cercanos o superiores a los 300 mil pesos. El objetivo, explicó, no es recaudatorio, sino de concientización: “Las familias debemos ser responsables. El Estado pone las vacunas a disposición; el problema no es del Estado, es de los adultos que no llevan a sus hijos”.

Te puede interesar...

Picón contó que su interés por el tema viene de larga data. Durante su gestión como directora de Acción Social en Rivadavia, entre 2015 y 2019, ya observaba la dificultad de lograr que los padres cumplieran con el calendario: “Hacíamos operativos casa por casa. El problema viene creciendo; cada vez hay más padres que creen que las vacunas no son necesarias”.

A pesar de esa tendencia nacional a la baja, aseguró que San Juan se mantiene en mejores niveles de vacunación que otras provincias como Santa Fe, Rosario o la Ciudad de Buenos Aires, donde la asistencia cayó de manera más marcada. Aun así, advierte que la provincia debe prepararse: “San Juan tiene que aplicar la ley. Con el registro digitalizado de carnés se puede hacer un seguimiento y detectar rápidamente a quienes no cumplen”.

La diputada también reveló que semanas atrás otra legisladora nacional le pidió apoyo para un proyecto que elimina la obligatoriedad del calendario de vacunación: “Le dije que no. Respeto la ciencia. Las vacunas salvaron vidas en la pandemia. No podemos retroceder”.

Temas

Te puede interesar