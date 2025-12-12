Picón propuso castigos para quienes no completen el calendario obligatorio

Picón contó que su interés por el tema viene de larga data. Durante su gestión como directora de Acción Social en Rivadavia, entre 2015 y 2019, ya observaba la dificultad de lograr que los padres cumplieran con el calendario: “Hacíamos operativos casa por casa. El problema viene creciendo; cada vez hay más padres que creen que las vacunas no son necesarias”.

A pesar de esa tendencia nacional a la baja, aseguró que San Juan se mantiene en mejores niveles de vacunación que otras provincias como Santa Fe, Rosario o la Ciudad de Buenos Aires, donde la asistencia cayó de manera más marcada. Aun así, advierte que la provincia debe prepararse: “San Juan tiene que aplicar la ley. Con el registro digitalizado de carnés se puede hacer un seguimiento y detectar rápidamente a quienes no cumplen”.

La diputada también reveló que semanas atrás otra legisladora nacional le pidió apoyo para un proyecto que elimina la obligatoriedad del calendario de vacunación: “Le dije que no. Respeto la ciencia. Las vacunas salvaron vidas en la pandemia. No podemos retroceder”.