La Feria Agroproductiva de San Juan vivió este viernes una jornada distinta y cargada de simbolismo. En el marco de la Celebración del Jubileo 2025, la tradicional feria se trasladó de manera excepcional a las inmediaciones de la Catedral de San Juan, donde desde las 9:30 hasta las 13:30 más de 90 productores locales ofrecieron sus productos frescos y artesanales.
La Feria Agroproductiva se trasladó a la Catedral y recibió la bendición del padre Riveros
En una edición especial por la Celebración del Jubileo 2025, más de 90 productores locales montaron sus puestos en las inmediaciones de la Catedral de San Juan.