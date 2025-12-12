La Feria Agroproductiva se trasladó a la Catedral y recibió la bendición del padre Riveros

Hortalizas, aceites, vinos, dulces, panificación, plantas, conservas, miel, frutos secos, productos gourmet, huevos, aceitunas y aceite de oliva formaron parte de la amplia propuesta que convocó a vecinos y visitantes durante toda la mañana.

Pero el momento más emotivo llegó con la visita del padre Andrés Riveros, sacerdote de la Catedral, quien decidió recorrer puesto por puesto para conocer de cerca el trabajo de cada productor. Con su estilo cercano y espontáneo, Riveros no solo conversó con los feriantes y bendijo a cada uno, sino que además se animó a probar algunos de los productos artesanales.