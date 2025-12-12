"
La Feria Agroproductiva se trasladó a la Catedral y recibió la bendición del padre Riveros

En una edición especial por la Celebración del Jubileo 2025, más de 90 productores locales montaron sus puestos en las inmediaciones de la Catedral de San Juan.

La Feria Agroproductiva de San Juan vivió este viernes una jornada distinta y cargada de simbolismo. En el marco de la Celebración del Jubileo 2025, la tradicional feria se trasladó de manera excepcional a las inmediaciones de la Catedral de San Juan, donde desde las 9:30 hasta las 13:30 más de 90 productores locales ofrecieron sus productos frescos y artesanales.

Hortalizas, aceites, vinos, dulces, panificación, plantas, conservas, miel, frutos secos, productos gourmet, huevos, aceitunas y aceite de oliva formaron parte de la amplia propuesta que convocó a vecinos y visitantes durante toda la mañana.

Pero el momento más emotivo llegó con la visita del padre Andrés Riveros, sacerdote de la Catedral, quien decidió recorrer puesto por puesto para conocer de cerca el trabajo de cada productor. Con su estilo cercano y espontáneo, Riveros no solo conversó con los feriantes y bendijo a cada uno, sino que además se animó a probar algunos de los productos artesanales.

“Gracias por estar acá, por lo que producen y por lo que aportan”, les dijo a varios de ellos mientras realizaba la bendición, en un gesto que los emprendedores vivieron como un reconocimiento al esfuerzo diario de sostener la producción local.

La actividad, organizada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación junto con la Ciudad de San Juan y la Parroquia Catedral, se convirtió así en un encuentro que combinó tradición, fe y desarrollo productivo. Una feria donde el espíritu comunitario y la identidad sanjuanina fueron protagonistas en una edición que quedará marcada por el Jubileo 2025.

