Educación confirmó que el ciclo lectivo comenzará el 2 de marzo en San Juan
La ministra Silvia Fuentes detalló el balance del año académico 2025 y adelantó que el próximo ciclo arrancará el 2 de marzo para nivel inicial y primario, y el 4 para secundaria.
Con el ciclo lectivo 2025 en su tramo final, la ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, dialogó con Uno por Semana y trazó un balance de la gestión educativa, además de confirmar el inicio del ciclo lectivo 2026, previsto para el 2 de marzo en los niveles inicial y primario, y dos días después para el nivel secundario.
Fuentes destacó que este año se cumplieron los principales objetivos pedagógicos, entre ellos la continuidad del Plan Comprendo y Aprendo, que alcanzó un 76% de implementación en nivel inicial y primaria, y el 100% en nivel superior y educación especial. Además, subrayó los avances en la transformación de la escuela secundaria, con 100 instituciones trabajando en nuevas estrategias vinculadas a alfabetización digital, robótica y fortalecimiento de matemática y lengua.
En paralelo, la ministra remarcó que el Ministerio sostiene espacios de apoyo escolar, tanto en diciembre como en febrero, a través del Conectar Lab, para que los estudiantes puedan completar contenidos pendientes y evitar repitencias. “El año pasado esto permitió que muchos chicos pasaran de año y no quedaran fuera del sistema”, señaló.
Otro de los temas centrales fue la implementación del boleto escolar gratuito, una medida que —según Fuentes— tuvo un fuerte impacto positivo en la asistencia:
“Hoy no hay excusa para faltar. La igualdad de oportunidades también se construye permitiendo que docentes y estudiantes lleguen a la escuela”.
A esto se suma el programa Cultivando Futuro, a través del cual se distribuyeron 25.000 computadoras para estudiantes de 5.º y 6.º grado y 5.000 para docentes, incluyendo establecimientos privados. Fuentes aclaró que se garantiza la conectividad en todas las escuelas, incluso en zonas rurales, gracias al acompañamiento de la empresa estatal de telecomunicaciones.
En materia de innovación pedagógica, la provincia avanzó además en la incorporación de educación financiera, con capacitación específica para docentes de Economía, y una formación intensiva en inteligencia artificial, orientada a preparar a los estudiantes para los desafíos del futuro.
De cara al próximo año, la ministra adelantó los ejes prioritarios: continuar el proceso de digitalización administrativa, avanzar en titularizaciones —con el objetivo de que en 2027 la secundaria y el nivel superior puedan contar con mecanismos automáticos— y mejorar los tiempos de los expedientes docentes.
Finalmente, al confirmar el calendario del año próximo, precisó que los docentes iniciarán su licencia anual el 28 de diciembre, y regresarán entre el 13 y 14 de febrero, según el rol. Las clases comenzarán el 2 de marzo para inicial y primaria, y el 4 de marzo para secundaria, cumpliendo así con los 190 días obligatorios establecidos a nivel nacional.
“Queremos seguir moviendo la aguja de la calidad educativa. La escuela no puede estar descontextualizada del mundo que viene”, concluyó la ministra.