Educación confirmó que el ciclo lectivo comenzará el 2 de marzo en San Juan

Silvia Fuentes ministra de Educacion.jpg

Otro de los temas centrales fue la implementación del boleto escolar gratuito, una medida que —según Fuentes— tuvo un fuerte impacto positivo en la asistencia:

“Hoy no hay excusa para faltar. La igualdad de oportunidades también se construye permitiendo que docentes y estudiantes lleguen a la escuela”.

A esto se suma el programa Cultivando Futuro, a través del cual se distribuyeron 25.000 computadoras para estudiantes de 5.º y 6.º grado y 5.000 para docentes, incluyendo establecimientos privados. Fuentes aclaró que se garantiza la conectividad en todas las escuelas, incluso en zonas rurales, gracias al acompañamiento de la empresa estatal de telecomunicaciones.

En materia de innovación pedagógica, la provincia avanzó además en la incorporación de educación financiera, con capacitación específica para docentes de Economía, y una formación intensiva en inteligencia artificial, orientada a preparar a los estudiantes para los desafíos del futuro.

De cara al próximo año, la ministra adelantó los ejes prioritarios: continuar el proceso de digitalización administrativa, avanzar en titularizaciones —con el objetivo de que en 2027 la secundaria y el nivel superior puedan contar con mecanismos automáticos— y mejorar los tiempos de los expedientes docentes.

Finalmente, al confirmar el calendario del año próximo, precisó que los docentes iniciarán su licencia anual el 28 de diciembre, y regresarán entre el 13 y 14 de febrero, según el rol. Las clases comenzarán el 2 de marzo para inicial y primaria, y el 4 de marzo para secundaria, cumpliendo así con los 190 días obligatorios establecidos a nivel nacional.

“Queremos seguir moviendo la aguja de la calidad educativa. La escuela no puede estar descontextualizada del mundo que viene”, concluyó la ministra.