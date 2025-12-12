La empleada de una fiscal y su familia, imputados por un fraude millonario

La pieza clave: quién recibió la tarjeta

Durante la investigación de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, se determinó que la tarjeta había sido entregada al guardia de la garita de acceso, quien la pasó directamente a Sandra Mónica Balmaceda, exempleada doméstica de Gerarduzzi. La mujer no informó la llegada del plástico y lo retuvo.

El vínculo entre la tarjeta y la familia Retamoso surgió cuando, al comunicarse la fiscal con Visa, le consultaron si conocía personas con ese apellido. Ese dato permitió reconstruir la maniobra.

Compras, cuentas digitales y un fraude millonario

El análisis de las plataformas de pago mostró que la tarjeta había sido cargada en cuentas de Juan Domingo Retamoso y Antonela Abigail Retamoso, pareja e hija de Balmaceda. También se detectaron intentos de uso desde la cuenta de Brian Jesús Retamoso.

image

Según los informes incorporados al expediente, Antonela habría generado movimientos por $2.126.610, mientras que su padre habría efectuado consumos por $1.390.870. Al sumar los montos aprobados, intentos bloqueados y operaciones detectadas, la maniobra se acercó a un perjuicio proyectado de $6,6 millones.

La UFI también verificó que los datos de la tarjeta se habían almacenado en Mercado Pago, desde donde se realizaron compras y transferencias.

Allanan domicilios e imputan a los cuatro involucrados

Con estos elementos, el fiscal Pablo Martín y su ayudante Federico Pereyra ordenaron allanamientos y el secuestro de dispositivos electrónicos para rastrear el origen de las transacciones. La información del Banco San Juan, los reportes de Mercado Pago y la documentación aportada por la víctima resultaron claves.

El juez Javier Figuerola imputó a los cuatro involucrados por defraudación por uso indebido de tarjeta de crédito:

Juan Domingo Retamoso y Antonela Abigail Retamoso , como autores .

Brian Jesús Retamoso , por el mismo delito en grado de tentativa .

Sandra Mónica Balmaceda, exempleada de la fiscal, como partícipe necesaria.

El magistrado otorgó un plazo de 10 meses para la investigación penal preparatoria y prohibió a los imputados cualquier forma de contacto o acercamiento con la fiscal Gerarduzzi.

Una causa todavía en desarrollo

La investigación sigue en manos de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, que continúa con pedidos de informes, análisis de dispositivos y medidas probatorias. El proceso busca establecer con precisión la responsabilidad de cada imputado y la ruta del dinero utilizado en la maniobra fraudulenta.