La empleada de una fiscal y su familia, imputados por un fraude millonario
La fiscal Silvina Gerarduzzi denunció consumos con una tarjeta que nunca recibió. Su exempleada doméstica y tres familiares quedaron imputados por una maniobra que habría generado un fraude de más de $6,6 millones.
La fiscal de Impugnación Silvina Gerarduzzi fue víctima de una estafa que salió a la luz en septiembre de 2025, cuando recibió un llamado del banco que le advirtió sobre movimientos sospechosos en una tarjeta de crédito Visa cuyos últimos dígitos eran 0915. Al ser consultada, la funcionaria afirmó que “no sabía de tal tarjeta” y aclaró que no se encontraba en el país en ese momento, dado que estaba de viaje en España.
Los primeros consumos detectados se registraron entre el 8 y el 10 de septiembre, con montos de $160.485, $106.999, $97.295, $53.495 y $394.465. También hubo un intento fallido el 11 de septiembre por $622.360,23 y una nueva alerta el 16 de septiembre por $320.230.
La fiscal recordó que había solicitado en agosto la baja de todas sus tarjetas, trámite que no se completó. La Visa terminada en 0915 nunca llegó a su poder.
Durante la investigación de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, se determinó que la tarjeta había sido entregada al guardia de la garita de acceso, quien la pasó directamente a Sandra Mónica Balmaceda, exempleada doméstica de Gerarduzzi. La mujer no informó la llegada del plástico y lo retuvo.
El vínculo entre la tarjeta y la familia Retamoso surgió cuando, al comunicarse la fiscal con Visa, le consultaron si conocía personas con ese apellido. Ese dato permitió reconstruir la maniobra.
Compras, cuentas digitales y un fraude millonario
El análisis de las plataformas de pago mostró que la tarjeta había sido cargada en cuentas de Juan Domingo Retamoso y Antonela Abigail Retamoso, pareja e hija de Balmaceda. También se detectaron intentos de uso desde la cuenta de Brian Jesús Retamoso.
Según los informes incorporados al expediente, Antonela habría generado movimientos por $2.126.610, mientras que su padre habría efectuado consumos por $1.390.870. Al sumar los montos aprobados, intentos bloqueados y operaciones detectadas, la maniobra se acercó a un perjuicio proyectado de $6,6 millones.
La UFI también verificó que los datos de la tarjeta se habían almacenado en Mercado Pago, desde donde se realizaron compras y transferencias.
Allanan domicilios e imputan a los cuatro involucrados
Con estos elementos, el fiscal Pablo Martín y su ayudante Federico Pereyra ordenaron allanamientos y el secuestro de dispositivos electrónicos para rastrear el origen de las transacciones. La información del Banco San Juan, los reportes de Mercado Pago y la documentación aportada por la víctima resultaron claves.
El juez Javier Figuerola imputó a los cuatro involucrados por defraudación por uso indebido de tarjeta de crédito:
Juan Domingo Retamoso y Antonela Abigail Retamoso, como autores.
Brian Jesús Retamoso, por el mismo delito en grado de tentativa.
Sandra Mónica Balmaceda, exempleada de la fiscal, como partícipe necesaria.
El magistrado otorgó un plazo de 10 meses para la investigación penal preparatoria y prohibió a los imputados cualquier forma de contacto o acercamiento con la fiscal Gerarduzzi.
Una causa todavía en desarrollo
La investigación sigue en manos de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, que continúa con pedidos de informes, análisis de dispositivos y medidas probatorias. El proceso busca establecer con precisión la responsabilidad de cada imputado y la ruta del dinero utilizado en la maniobra fraudulenta.