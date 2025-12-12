Shakira desata rumores: ¿Romance entre Ana Rosenfeld y Juan Alberto Mateyko?
El conductor explicó que ambos comparten una amistad profunda desde hace más de cuatro décadas y negó rotundamente cualquier relación amorosa: “Rotundamente, sí”, respondió cuando le preguntaron si descartaba un vínculo afectivo con Rosenfeld.
La energía vibrante de un concierto de Shakira no solo enciende a sus miles de fans, sino que también puede ser el escenario perfecto para que surjan miradas y gestos que alimentan la imaginación. En medio de un mar de luces y emociones, la reconocida abogada Ana Rosenfeld y el comunicador Juan Alberto Mateyko fueron captados juntos, desatando rápidamente un torbellino de especulaciones sobre una posible relación sentimental.
El material audiovisual, que no tardó en volverse viral en redes sociales, muestra a Rosenfeld apoyada en una baranda de seguridad mientras Mateyko revisa su teléfono. El ambiente, iluminado por miles de luces rosas en el estadio de Vélez Sarsfield, creaba un telón de fondo de ensueño. La periodista Marcela Godoy, al compartir el clip, avivó las llamas de la curiosidad con un escueto pero sugerente «¿Será?», acompañado de un emoji de corazón.
Sumando leña al fuego de los rumores, Ana Rosenfeld compartió posteriormente en sus historias de Instagram una imagen de la velada. En ella, posaba junto a Mateyko frente a un fotógrafo, mientras de fondo sonaba el icónico tema de Shakira «Ciega, sordomuda». Rosenfeld lucía un atuendo casual chic con camisa blanca y jeans brillosos, mientras que Mateyko optó por una combinación de remera negra, saco a rayas, jeans oscuros y zapatillas deportivas, demostrando un estilo relajado.
Estas nuevas imágenes surgen poco después de que ambos fueran vinculados sentimentalmente. La polémica se intensificó cuando Juan Alberto Mateyko visitó el programa de Moria Casán. Ante la directa pregunta de la conductora sobre su relación con Rosenfeld, el locutor fue categórico: «Te juro por Dios que no. Somos amigos. No, de verdad. Créeme. Ana habla todo el día de Marcelo, su marido».
Moria Casán, buscando profundizar, insistió: «¿Pero vos la apoyaste?». A lo que Mateyko respondió, tratando de aclarar la naturaleza de su vínculo: «No, yo la consuelo. No. Hubo y hay relación, diálogo, asesoramiento, consejo. Es brillante como profesional. No hubo sexo. Mirándote a los ojos, confiá en mí, por favor. Tengo quien me satisface en ese aspecto».
El conductor reafirmó su postura, añadiendo: «Tengo una persona que me acompaña en este momento de mi vida de la que no voy a dar el nombre por un tema de respeto, pero sí me satisface en diferentes facetas: compartir, no convivir, charlar y también tener intimidad».
No es la primera vez que coinciden
Cabe destacar que la coincidencia entre Ana Rosenfeld y Juan Alberto Mateyko no se limita al reciente concierto de la estrella colombiana. Ambos también compartieron escenario, metafóricamente hablando, en el recital de Luis Miguel en 2023. En aquella ocasión, se les vio juntos en las primeras filas del Movistar Arena, un encuentro que también generó sorpresa y desconcierto en su momento. El locutor no dudó en compartir la experiencia en redes sociales, escribiendo: «Junto a mi querida Ana Rosenfeld vimos y disfrutamos a Luis Miguel en su momento brillante».
Embed - El video de Ana Rosenfeld junto a Mateyko en el show de Shakira
Las especulaciones sobre un romance entre Rosenfeld y Mateyko no son nuevas, de hecho, surgieron hace años cuando comenzaron a ser vistos juntos en diversos eventos. En cada oportunidad, el comunicador ha mantenido una línea de respuesta similar: «Soy muy amigo de Ana desde hace mucho tiempo, la quiero mucho, la respeto. Es una mujer bella, una mujer como para enamorarse». Por su parte, la abogada ha coincidido con estas declaraciones, aunque las versiones de romance persisten.