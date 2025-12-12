Shakira desata rumores: ¿Romance entre Ana Rosenfeld y Juan Alberto Mateyko?

¿Amigos o algo más? Las negaciones previas

Estas nuevas imágenes surgen poco después de que ambos fueran vinculados sentimentalmente. La polémica se intensificó cuando Juan Alberto Mateyko visitó el programa de Moria Casán. Ante la directa pregunta de la conductora sobre su relación con Rosenfeld, el locutor fue categórico: «Te juro por Dios que no. Somos amigos. No, de verdad. Créeme. Ana habla todo el día de Marcelo, su marido».

Moria Casán, buscando profundizar, insistió: «¿Pero vos la apoyaste?». A lo que Mateyko respondió, tratando de aclarar la naturaleza de su vínculo: «No, yo la consuelo. No. Hubo y hay relación, diálogo, asesoramiento, consejo. Es brillante como profesional. No hubo sexo. Mirándote a los ojos, confiá en mí, por favor. Tengo quien me satisface en ese aspecto».

image

El conductor reafirmó su postura, añadiendo: «Tengo una persona que me acompaña en este momento de mi vida de la que no voy a dar el nombre por un tema de respeto, pero sí me satisface en diferentes facetas: compartir, no convivir, charlar y también tener intimidad».

No es la primera vez que coinciden

Cabe destacar que la coincidencia entre Ana Rosenfeld y Juan Alberto Mateyko no se limita al reciente concierto de la estrella colombiana. Ambos también compartieron escenario, metafóricamente hablando, en el recital de Luis Miguel en 2023. En aquella ocasión, se les vio juntos en las primeras filas del Movistar Arena, un encuentro que también generó sorpresa y desconcierto en su momento. El locutor no dudó en compartir la experiencia en redes sociales, escribiendo: «Junto a mi querida Ana Rosenfeld vimos y disfrutamos a Luis Miguel en su momento brillante».

Embed - El video de Ana Rosenfeld junto a Mateyko en el show de Shakira

Las especulaciones sobre un romance entre Rosenfeld y Mateyko no son nuevas, de hecho, surgieron hace años cuando comenzaron a ser vistos juntos en diversos eventos. En cada oportunidad, el comunicador ha mantenido una línea de respuesta similar: «Soy muy amigo de Ana desde hace mucho tiempo, la quiero mucho, la respeto. Es una mujer bella, una mujer como para enamorarse». Por su parte, la abogada ha coincidido con estas declaraciones, aunque las versiones de romance persisten.