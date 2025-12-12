"Señora presidiaria": Bullrich le respondió a CFK y la mandó a estudiar economía

image

CFK ironizó sobre la gestión libertaria, habló de “caída libre del consumo” y se preguntó si “en serio todo marcha de acuerdo al plan”. Su mensaje buscó contrastar la cifra actual con los indicadores de su última presidencia, asegurando que “la nuestra era más baja”.

La respuesta de Bullrich: “Señora presidiaria, no opine de economía”

La réplica de Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, no tardó en llegar. Desde su cuenta de X, lanzó un mensaje contundente: “Señora presidiaria, tenga la decencia de no opinar de economía. Acá estamos trabajando para arreglar el desastre que dejó su último gobierno”.

Bullrich también le recordó que, “si mal no recuerda”, en diciembre de 2023 la inflación mensual fue del 25%, “prácticamente lo mismo que todo 2025”. Y remató con una frase que se volvió viral: “Aproveche el tiempo que tiene para estudiar”.

El intercambio no es aislado: forma parte de una disputa más amplia por la interpretación de los números económicos y la responsabilidad sobre la crisis. Mientras el kirchnerismo busca remarcar la caída del consumo y el impacto social del ajuste, el oficialismo insiste en que está “reparando el desastre heredado”.

image

La figura de Bullrich, ahora desde el Senado, se consolida como una de las voces más duras del espacio libertario, especialmente frente a Cristina Kirchner, a quien apunta como símbolo del modelo económico que Milei promete desmantelar.

Inflación, redes y política: un escenario que ya se recalienta

El cruce entre ambas dirigentes vuelve a poner en primer plano la tensión entre pasado y presente, entre el relato kirchnerista y la narrativa libertaria. Y, sobre todo, muestra cómo cada dato económico se convierte en un arma discursiva en un país donde la inflación sigue siendo el eje de la discusión pública.

Con el año político ya en marcha, este tipo de enfrentamientos anticipa un clima cada vez más áspero, donde las redes sociales funcionan como escenario principal y amplificador de cada golpe.