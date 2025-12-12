"Señora presidiaria": Bullrich le respondió a CFK y la mandó a estudiar economía
La jefa del bloque libertario en el Senado cruzó con dureza a Cristina Fernández de Kirchner, que había cuestionado el dato de inflación de noviembre. El cruce reavivó la tensión política en plena discusión por el rumbo económico.
La publicación del índice de inflación de noviembre desató un nuevo capítulo en la disputa discursiva entre el oficialismo y el kirchnerismo. Tras la burla de Cristina Fernández de Kirchner sobre el aumento de precios, Patricia Bullrich salió a contestarle con un mensaje directo, confrontativo y cargado de ironía, que rápidamente escaló en redes sociales.
El comentario de Cristina que encendió la mecha
La expresidenta reapareció públicamente desde su domicilio en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad. Desde allí cuestionó el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei tras conocerse el dato de inflación de noviembre, que fue del 2,5% según su propio posteo.
CFK ironizó sobre la gestión libertaria, habló de “caída libre del consumo” y se preguntó si “en serio todo marcha de acuerdo al plan”. Su mensaje buscó contrastar la cifra actual con los indicadores de su última presidencia, asegurando que “la nuestra era más baja”.
La respuesta de Bullrich: “Señora presidiaria, no opine de economía”
La réplica de Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, no tardó en llegar. Desde su cuenta de X, lanzó un mensaje contundente: “Señora presidiaria, tenga la decencia de no opinar de economía. Acá estamos trabajando para arreglar el desastre que dejó su último gobierno”.
Bullrich también le recordó que, “si mal no recuerda”, en diciembre de 2023 la inflación mensual fue del 25%, “prácticamente lo mismo que todo 2025”. Y remató con una frase que se volvió viral: “Aproveche el tiempo que tiene para estudiar”.
El intercambio no es aislado: forma parte de una disputa más amplia por la interpretación de los números económicos y la responsabilidad sobre la crisis. Mientras el kirchnerismo busca remarcar la caída del consumo y el impacto social del ajuste, el oficialismo insiste en que está “reparando el desastre heredado”.
La figura de Bullrich, ahora desde el Senado, se consolida como una de las voces más duras del espacio libertario, especialmente frente a Cristina Kirchner, a quien apunta como símbolo del modelo económico que Milei promete desmantelar.
Inflación, redes y política: un escenario que ya se recalienta
El cruce entre ambas dirigentes vuelve a poner en primer plano la tensión entre pasado y presente, entre el relato kirchnerista y la narrativa libertaria. Y, sobre todo, muestra cómo cada dato económico se convierte en un arma discursiva en un país donde la inflación sigue siendo el eje de la discusión pública.
Con el año político ya en marcha, este tipo de enfrentamientos anticipa un clima cada vez más áspero, donde las redes sociales funcionan como escenario principal y amplificador de cada golpe.