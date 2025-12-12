Diez años de prisión para la directora del Ballet Salta por abuso sexual a su nieto

image

"Yo sentí mucha vergüenza durante mucho tiempo, porque no sabía ni cómo manejarlo", admitió el joven y recordó que al abuso comenzó a sus 10 años y se extendió hasta los 17: "Fue muy fuerte, porque ella empezó con manoseos y cosas que en ese momento yo lo naturalicé". Además, advirtió que su propia abuela le decía "que no lo tenía que contar" porque si no iban "a tener un problema".

A su vez, aseguró en referencia a su papá, Alberto Jiménez, hijo de la abusadora: "Nunca lo vi mal, nunca en la vida. Siempre fue una persona que si estaba mal no se lo notaba y debe haber sido la única vez que lo vi tan destruido. Él la fue a confrontar y ella le dijo que había pasado, pero una vez".

"Yo hoy trabajo con mi terapeuta, lo trabajé y lo sigo trabajando. Me dijo una psicóloga en las pericias que esto lo voy a llevar por siempre", lamentó el joven y, alusión a la sentencia, detalló: "Cuando recibí el mensaje de los 10 años, para mí fue un alivio". Asimismo, pidió a las víctimas "que hablen y que las familias traten de acompañar" y precisó que él se sintió "muy solo durante mucho tiempo hasta que pude hablar".

Por su parte, la mujer condenada cuestionó en una entrevista a El Tribuno que el juicio fue "demasiado rápido" y afirmó, sobre su rol como directora del Ballet Salta: "Hemos cobijado a mucha gente muy joven. Jamás tuve un problema".

En tanto, el instituto de danzas compartió un comunicado en el que subrayó que la sentencia "no se encuentra firme", por lo que Jiménez "continúa eximida de prisión, cumpliendo con las obligaciones procesales correspondientes y poniéndose a disposición de las autoridades judiciales".

Además, aseguraron que mantienen "un profundo respeto por el funcionamiento de la Justicia, por el trabajo de los organismos intervinientes y por todas las partes involucradas" y aclararon que, por ese motivo, "la institución se abstiene de emitir valoraciones sobre el contenido del veredicto o sobre aspectos vinculados al proceso".