Milei visitó Córdoba: "Hemos cumplido todas las promesas de campaña"

Se trató de la segunda visita presidencial a Córdoba en menos de una semana. El sábado anterior, Milei había estado en Las Higueras, al sur provincial, para participar de la presentación de los aviones de combate F-16 destinados a la Fuerza Aérea Argentina, en un acto de perfil institucional y estratégico. Esta vez, el tono fue claramente distinto: político, militante y celebratorio.

image

Tras su llegada, Milei se dirigió al hotel Quinto Centenario, donde saludó a militantes y simpatizantes. Vestido con campera de cuero pese a las altas temperaturas, el Presidente se detuvo varios minutos para sacarse fotos y recibir muestras de apoyo, lo que incluso demoró su salida debido a la cantidad de personas que intentaban acercarse.

El acto en el Buen Pastor

El cierre de la jornada fue en el Paseo del Buen Pastor, en la intersección de San Lorenzo e Ituzaingó, uno de los espacios públicos más concurridos de la capital cordobesa. Allí, frente a una importante concentración de militantes, Milei brindó un discurso breve pero enfático, centrado en el agradecimiento a los votantes cordobeses, a quienes calificó como decisivos en el resultado electoral.

image

Durante su mensaje, el Presidente volvió a reivindicar el rumbo del Gobierno y aseguró: “En estos dos primeros años somos el primer gobierno de la historia que ha cumplido con todas las promesas de campaña”. El acto estuvo acompañado por banderas, cánticos y la música que se volvió habitual en sus apariciones públicas, con “Panic Show” de La Renga como cierre.

Retirada y continuidad de la gira

Finalizado el discurso, Milei continuó saludando a los presentes y se retiró por Obispo Trejo rumbo a Hipólito Yrigoyen, camino al aeropuerto. El Presidente dejó el barrio Nueva Córdoba pasadas las 20, en medio de un clima festivo y con militantes intentando acercarse hasta el último momento.

La visita marcó el puntapié inicial del “tour de gratitud”, una serie de recorridas previstas por distintas provincias para agradecer el respaldo obtenido en las legislativas. Córdoba aparece como uno de los bastiones centrales de La Libertad Avanza.

Minutos antes del acto, Iñaki Gutiérrez, integrante del equipo presidencial, explicó el sentido de la gira en diálogo con Cadena 3: “Esta recorrida del presidente se trata justamente de agradecer a todos los votantes que acompañaron a La Libertad Avanza y que le han dado músculo legislativo para continuar con su agenda”. Además, cuestionó el rol del Congreso durante el año y sostuvo que el resultado electoral habilita al oficialismo a avanzar con las reformas previstas.