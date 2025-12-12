San Juan tendrá representación clave en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal

El Consejo Federal aprobó las evaluaciones pendientes del cumplimiento de las reglas fiscales correspondientes al ejercicio 2024, así como el análisis de los Presupuestos 2025 de cada jurisdicción. Además, se definieron las autoridades para el próximo período: la Vicepresidencia 1ª recaerá en Entre Ríos y la Vicepresidencia 2ª en Santa Cruz. El Comité Ejecutivo estará integrado por representantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Chaco, Entre Ríos, Jujuy, Neuquén, San Juan, Tierra del Fuego y Tucumán.

En ese marco, el ministro Roberto Gutiérrez fue elegido como Secretario del Comité Ejecutivo, mientras que el titular de Economía y Producción de Tucumán, Cr. Daniel Abad, será el Secretario Suplente. Para la auditoría del ejercicio 2025 fueron seleccionadas las provincias de La Rioja y Río Negro.

La jornada se desarrolló también en el marco del vigésimo aniversario del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, ocasión en la que se presentó una publicación elaborada por la Coordinación Técnica que reúne los principales avances, aprendizajes institucionales y desafíos futuros del Consejo.

Las autoridades provinciales participantes cerraron la sesión compartiendo diagnósticos, experiencias y desafíos comunes vinculados al sostenimiento del orden fiscal, la eficiencia del gasto y la planificación estratégica en cada una de sus jurisdicciones.