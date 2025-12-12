Un siniestro vial, un vendedor ambulante y un final trágico en Ruta 40

La víctima murió en el lugar, pese a la rápida llegada de la ambulancia.

El conductor y el acompañante de la Kangoo fueron asistidos en el sitio, mientras que la conductora y el acompañante del Fiat Palio fueron trasladados al Hospital Rawson, ambos fuera de peligro. El conductor de la Hilux resultó ileso.

La investigación judicial

En el lugar trabajó personal policial junto a efectivos de Delitos Especiales y Criminalística, quienes realizaron inspección ocular, registro fotográfico y planimétrico, entrevistas a testigos, relevamiento de cámaras de seguridad y el secuestro preventivo de los vehículos involucrados.

Además, se llevaron a cabo alcohotest y dosajes a los conductores, y se tomó una muestra de una mancha hallada en la Renault Kangoo. El cuerpo de Cabrera fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia.

La causa quedó bajo la investigación del fiscal Iván Grassi, con la asistencia de Pablo Orellano y Luz Buccio, y la intervención de la Comisaría 7ª de Pocito.

Las advertencias previas y la aclaración judicial

Tras el siniestro, volvió a quedar bajo la lupa la presencia de vendedores ambulantes en esa zona de alta circulación. En ese contexto, comenzó a circular una notificación del Juzgado de Faltas de Pocito que indicaba que inspectores municipales habían intimado a comerciantes poco antes del accidente.

Sin embargo, el juez de Faltas, Sergio Martín Escamilla, aclaró que esas advertencias se habían realizado al menos seis meses atrás.

“Desde el eje central hasta 15 metros hacia cada costado es territorio nacional”, explicó, al precisar que el municipio no tiene jurisdicción directa sobre Ruta 40.

Según detalló, durante inspecciones a empresas radicadas en la zona —donde sí existe competencia municipal— los agentes observaron la presencia de vendedores ambulantes y realizaron notificaciones de carácter preventivo.

El componente social

Escamilla indicó que, en aquel momento, se advirtió a dos comerciantes: un vendedor de semitas y Cabrera, quien ofrecía verduras como acelga y remolacha.

“Se los notifica, algunos se niegan a firmar y otros firman. No se pueden labrar actas porque no somos competentes en ese territorio”, señaló.

El juez también hizo referencia al trasfondo social de la actividad: “El acta con los ambulantes es chocante porque hay una cuestión social: muchos viven del día a día y no tienen para alquilar un local”.

Qué se investiga

La Justicia continuó analizando las circunstancias del siniestro, especialmente la velocidad a la que circulaba la Kangoo y las responsabilidades penales derivadas del impacto que terminó con la vida del vendedor ambulante.