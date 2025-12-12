Miodowsky inauguró la espectacular transformación de la Plaza Portal de Rivadavia

* Ampliación del Área Deportiva: El Playón Deportivo fue objeto de una importante ampliación, alcanzando una medida final de 230 metros cuadrados. Para su delimitación, se realizaron 70 metros lineales de cordones internos, separando el área con césped de gramilla.

* Espacios Recreativos y de Salud: Se construyó un playón de 40 metros cuadrados destinado exclusivamente a juegos infantiles. Además, se incorporaron nuevos juegos infantiles y se instalaron 2 aparatos de salud.

* Mejoras Estructurales: Se construyó puente rampa, se colocaron cestos de residuos, y se procedió a la remodelación de bancos existentes.

* Parquización: Se realizó la colocación de 550 metros cuadrados de césped tipo bermuda, la incorporación de 10 árboles fresnos americanos, y la incorporación de granilla en sectores de juegos y aledaños.

En lo que respecta a la iluminación, se ejecutó una completa renovación para garantizar la seguridad y el uso nocturno de la plaza, priorizando la eficiencia energética:

* Se colocaron 8 columnas de 6,30 metros de altura equipadas con doble paleta LED de 150 watts.

* Se instalaron 200 metros lineales de cable protudur subterráneo y 100 metros lineales de cable tipo taller para completar la instalación.

La intervención finalizó con un plan de pintura integral para revitalizar la imagen de la plaza. Se pintaron los siguientes elementos:

* Cordones perimetrales e internos.

* Playón deportivo.

* Playón de juegos infantiles.

* Bancos y juegos de salud.

* Juegos infantiles.

* Verjas seleccionadas y el Muro de contención.