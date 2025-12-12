Abren las inscripciones para una nueva edición del "Vacacionarte"

Las preinscripciones online estarán habilitadas el lunes 15 de diciembre desde las 12 h, a través de un formulario disponible en las redes sociales del museo (Instagram @museo_franklin_rawson y Facebook Museo Franklin Rawson). Los cupos son limitados. El costo de inscripción es de $12.000 por persona (pago en efectivo) y quedará confirmado únicamente tras abonar presencialmente en la recepción del museo entre el 16 y el 23 de diciembre, de 13 a 19 h.

Vacacionarte se consolidó como una experiencia educativa artística pionera en el país, al ser la única colonia de arte planificada y ejecutada desde un museo. Este proyecto del Museo Franklin Rawson propone acercar a las infancias a los diversos lenguajes artísticos y fomentar la construcción de vínculos, la sensibilidad estética y el sentido de pertenencia al patrimonio cultural.