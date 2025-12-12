El Museo Franklin Rawson anunció una nueva edición de Vacacionarte, la tradicional colonia de arte que, desde hace 18 años, impulsa la creatividad de niñas, niños y adolescentes de San Juan. La propuesta se desarrollará del 2 al 27 de febrero de 2026, de lunes a viernes de 10 a 12 h, y vuelve a consolidarse como un espacio orientado al encuentro, la imaginación y la experimentación artística.
Abren las inscripciones para una nueva edición del "Vacacionarte"
En si edición 18°, la colonia del Museo Franklin Rawson, tendrá como eje el aniversario del espacio y la identidad como temática.