Abren las inscripciones para una nueva edición del "Vacacionarte"

En si edición 18°, la colonia del Museo Franklin Rawson, tendrá como eje el aniversario del espacio y la identidad como temática.

El Museo Franklin Rawson anunció una nueva edición de Vacacionarte, la tradicional colonia de arte que, desde hace 18 años, impulsa la creatividad de niñas, niños y adolescentes de San Juan. La propuesta se desarrollará del 2 al 27 de febrero de 2026, de lunes a viernes de 10 a 12 h, y vuelve a consolidarse como un espacio orientado al encuentro, la imaginación y la experimentación artística.

Las preinscripciones online estarán habilitadas el lunes 15 de diciembre desde las 12 h, a través de un formulario disponible en las redes sociales del museo (Instagram @museo_franklin_rawson y Facebook Museo Franklin Rawson). Los cupos son limitados. El costo de inscripción es de $12.000 por persona (pago en efectivo) y quedará confirmado únicamente tras abonar presencialmente en la recepción del museo entre el 16 y el 23 de diciembre, de 13 a 19 h.

Vacacionarte se consolidó como una experiencia educativa artística pionera en el país, al ser la única colonia de arte planificada y ejecutada desde un museo. Este proyecto del Museo Franklin Rawson propone acercar a las infancias a los diversos lenguajes artísticos y fomentar la construcción de vínculos, la sensibilidad estética y el sentido de pertenencia al patrimonio cultural.

En su 18° edición, que coincide con los 90 años de la fundación del museo, la colonia trabajará como eje central la identidad y la pertenencia al espacio cultural, entendido como hogar simbólico de toda la comunidad sanjuanina.

Durante febrero, los participantes podrán explorar una amplia variedad de talleres que incluyen pintura, escultura, danza, yoga, literatura, fotografía, producción audiovisual, maquillaje, origami, técnicas textiles, laboratorio químico, entre muchas otras propuestas que amplían el universo creativo.

Vacacionarte es coordinada por un equipo de docentes especializados, comprometidos con acompañar a niños y adolescentes en el fortalecimiento de la imaginación, la expresión personal y la autoestima, a través de experiencias directas con el arte y el patrimonio del museo.

