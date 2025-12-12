Fútbol y fisco: la DGI acusa a la AFA por retenciones no ingresadas

Según el escrito, las maniobras encuadran en los delitos previstos en los artículos 4° y 7° (segundo párrafo) del Régimen Penal Tributario (Ley 27.430). La denuncia fue firmada por Vanina Mariel Vidal, jefa interina de la Sección Penal de la División Jurídica de ARCA, y patrocinada por los abogados Matías Alejo Gentile Brezigar y Felicitas Achábal.

El detalle técnico indica que la AFA, en su carácter de agente de retención, omitió ingresar montos retenidos que superaron ampliamente el umbral de $100.000 mensuales que fija la normativa penal tributaria.

El detalle de los montos

De acuerdo con la División Recaudación Grandes Contribuyentes, las retenciones impositivas no ingresadas en término ascienden a $916.005.301,41, correspondientes a IVA, Impuesto a las Ganancias y Ganancias – Artículo 79, de agosto y septiembre de 2025.

En tanto, las contribuciones a la seguridad social, que sí fueron ingresadas pero fuera del plazo legal, alcanzan los $6.677.898.210,82, para el período comprendido entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025. La pretensión punitiva total suma así $7.593.903.512,23.

Responsabilidades y encuadre legal

La denuncia identifica como responsable principal a Claudio Fabián Tapia, presidente de la AFA, en su rol de agente de retención y administrador de la clave fiscal de la entidad, inscripta como asociación civil bajo la actividad “Servicios de asociaciones NCP”.

En el análisis jurídico, ARCA remarca que los fondos retenidos “no constituyen fondos propios de los cuales puede disponerse libremente con la finalidad de solventar otras obligaciones”, y que la falta de ingreso oportuno implica un financiamiento indebido.

El escrito cita el precedente “Lambruschi” de la Corte Suprema, que define este delito como de omisión instantánea, consumado en el momento en que debió efectuarse el depósito. Además, sostiene que el dolo se encuentra presente, ya que la AFA conocía su obligación legal y contaba con la capacidad económica para cumplirla.

Competencia y pruebas

Por el domicilio fiscal de la entidad en la Ciudad de Buenos Aires, la causa quedó bajo la Justicia Nacional en lo Penal Económico. Como prueba, se aportó documentación de la División Recaudación Grandes Contribuyentes.

La denuncia concluye que este tipo de conductas afecta la actividad financiera del Estado, dado que el gasto público depende de la recaudación tributaria, y que la evasión dolosa de estas obligaciones impacta directamente en el presupuesto destinado a funciones esenciales.