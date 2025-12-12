Fútbol y fisco: la DGI acusa a la AFA por retenciones no ingresadas
La DGI denunció penalmente a la AFA por presunta apropiación indebida de impuestos y aportes previsionales por $7.593 millones. La causa apunta a retenciones no ingresadas en término y quedó en manos de la Justicia Penal Económica.
La Dirección General Impositiva (DGI), a cargo de Andrés Vázquez, presentó una denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, con un perjuicio fiscal estimado en $7.593.903.512,23.
La acusación, impulsada por el organismo dependiente de ARCA, sostiene que la entidad retuvo impuestos y contribuciones previsionales correspondientes a distintos períodos tributarios y previsionales sin ingresarlos al fisco en los plazos legales, en un lapso que va desde agosto de 2025 hasta la actualidad.
Según el escrito, las maniobras encuadran en los delitos previstos en los artículos 4° y 7° (segundo párrafo) del Régimen Penal Tributario (Ley 27.430). La denuncia fue firmada por Vanina Mariel Vidal, jefa interina de la Sección Penal de la División Jurídica de ARCA, y patrocinada por los abogados Matías Alejo Gentile Brezigar y Felicitas Achábal.
El detalle técnico indica que la AFA, en su carácter de agente de retención, omitió ingresar montos retenidos que superaron ampliamente el umbral de $100.000 mensuales que fija la normativa penal tributaria.
El detalle de los montos
De acuerdo con la División Recaudación Grandes Contribuyentes, las retenciones impositivas no ingresadas en término ascienden a $916.005.301,41, correspondientes a IVA, Impuesto a las Ganancias y Ganancias – Artículo 79, de agosto y septiembre de 2025.
En tanto, las contribuciones a la seguridad social, que sí fueron ingresadas pero fuera del plazo legal, alcanzan los $6.677.898.210,82, para el período comprendido entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025. La pretensión punitiva total suma así $7.593.903.512,23.
Responsabilidades y encuadre legal
La denuncia identifica como responsable principal a Claudio Fabián Tapia, presidente de la AFA, en su rol de agente de retención y administrador de la clave fiscal de la entidad, inscripta como asociación civil bajo la actividad “Servicios de asociaciones NCP”.
En el análisis jurídico, ARCA remarca que los fondos retenidos “no constituyen fondos propios de los cuales puede disponerse libremente con la finalidad de solventar otras obligaciones”, y que la falta de ingreso oportuno implica un financiamiento indebido.
El escrito cita el precedente “Lambruschi” de la Corte Suprema, que define este delito como de omisión instantánea, consumado en el momento en que debió efectuarse el depósito. Además, sostiene que el dolo se encuentra presente, ya que la AFA conocía su obligación legal y contaba con la capacidad económica para cumplirla.
Competencia y pruebas
Por el domicilio fiscal de la entidad en la Ciudad de Buenos Aires, la causa quedó bajo la Justicia Nacional en lo Penal Económico. Como prueba, se aportó documentación de la División Recaudación Grandes Contribuyentes.
La denuncia concluye que este tipo de conductas afecta la actividad financiera del Estado, dado que el gasto público depende de la recaudación tributaria, y que la evasión dolosa de estas obligaciones impacta directamente en el presupuesto destinado a funciones esenciales.