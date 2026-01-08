Tras reclamos vecinales, Capital saneó la casona de avenida Rawson

Ya durante la gestión de la intendenta Susana Laciar, en los primeros meses de 2024, se impulsó una nueva intervención municipal que permitió profundizar el diagnóstico de la situación, identificar la complejidad social y delictiva que se desarrollaba en el lugar, y avanzar en un abordaje legal más sólido y articulado.

image

El punto de inflexión se produjo en noviembre de 2025, cuando, tras un operativo policial y con respaldo judicial, la Municipalidad pudo intervenir nuevamente, desalojar a las personas que ocupaban el inmueble de manera irregular y proceder a la clausura del lugar, al constatarse además el funcionamiento de actividades ilegales.

Finalmente, y dando cumplimiento a los reclamos vecinales que se sostenían desde hace años —principalmente por los fuertes olores, la acumulación de residuos y el riesgo sanitario—, este jueves se llevó a cabo el abordaje de saneamiento integral, que incluyó tareas de limpieza profunda, retiro de basura y elementos en desuso, desratización, desinfección y fumigación.

El operativo fue coordinado por autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal, el Juzgado de Faltas y equipos técnicos de la Dirección de Ambiente de Capital, con el objetivo de mejorar de manera concreta las condiciones de salubridad y convivencia urbana en la zona.

Desde el Municipio destacaron que la intervención actual es el resultado de un proceso prolongado, con avances y retrocesos, pero que finalmente permitió actuar de fondo sobre una situación compleja, priorizando la seguridad, la salud pública y el derecho de los vecinos a vivir en un entorno digno.

De esta manera, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan reafirma su compromiso de escuchar los reclamos, sostener las gestiones en el tiempo y avanzar con decisiones firmes, aun cuando las soluciones no sean inmediatas.