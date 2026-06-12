Estados Unidos apostó al show y completó una apertura para la historia

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La ceremonia contó con las actuaciones de Future y Tyla, quienes interpretaron la canción Game Time. Más tarde fue el turno de Lisa, integrante del grupo Blackpink, junto a Anitta y Rema, encargados de presentar Goals, uno de los temas oficiales vinculados a la Copa del Mundo 2026.

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Los artistas estuvieron acompañados por bailarines, efectos visuales y una producción inspirada en Los Ángeles como capital mundial del entretenimiento. La apertura también incluyó referencias a la historia estadounidense y a los 250 años de la independencia del país.

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El espectáculo comenzó con una puesta patriótica que incluyó soldados, estrellas y los colores de la bandera estadounidense. En el discurso de bienvenida se destacó la idea de una nación construida sobre la libertad y la unidad, uno de los conceptos que atravesó toda la ceremonia.

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Posteriormente, la producción dio paso a segmentos vinculados con la cultura urbana, el deporte y la diversidad cultural que caracteriza a Estados Unidos.

Tres aperturas para un Mundial único

La celebración en Los Ángeles puso punto final a una trilogía inédita de inauguraciones.

La primera ceremonia se realizó el jueves en el Estadio Azteca, antes del triunfo de México sobre Sudáfrica. Allí participaron artistas como Shakira, Maná, J Balvin, Los Ángeles Azules, Belinda y Danny Ocean.

La segunda tuvo lugar horas antes en Toronto, donde Canadá organizó una fiesta centrada en la diversidad cultural con la presencia de artistas como Alanis Morissette, Alessia Cara, Michael Bublé y Jessie Reyez.

Ahora, con las tres sedes oficialmente inauguradas, el protagonismo pasa definitivamente al fútbol, en una Copa del Mundo que promete ser la más grande de la historia, con 48 selecciones participantes y 104 partidos.

Canal 8 es el canal del Mundial en San Juan y realiza una cobertura especial de la Copa del Mundo 2026. Además, transmite todos los partidos de la Selección Argentina a través de su pantalla.